La lujosa colección de automóviles incautada al "influencer" Andrew Tate

Tras ser capturado por su papel en una red de explotación sexual, a Andrew Tate le fue incautada su colección de lujosos automóviles.

Tras ser arrestado hace unos días por su papel en una red de explotación sexual, al controversial influencer Andrew Tate le fue incautada una lujosa colección de vehículos.

El valor de los autos intervenidos ronda los cinco millones de euros. Entre estos, destaca un Bugatti Chiron, valorado en tres millones, un Rolls Royce, dos Ferrari y un Porsche, según el medio Spy News.

Foto: Twitter

La polémica

Todo explotó en Twitter durante los últimos días de 2022. Tate citó a la activista Greta Thunberg, vanagloriándose de conducir un auto muy contaminante.

Ante esto, la joven le dedicó una respuesta que se viralizó en dicha red social, lo que propició que el exluchador le dedicara un video desde su casa.

En un momento del clip, alguien le dio una caja de pizza mientras él terminaba su mensaje.

Fue así como se dio el arresto de Andrew, pues se ubicó a la famosa cadena rumana de donde le llegó la pizza. La policía confirmó que el hombre estaba en el país y procedió a su residencia.

Is Andrew Tate right or wrong about Greta Thunberg here? pic.twitter.com/skLv0XP5ha — An0maly (@LegendaryEnergy) December 29, 2022

Tate es un exkickboxer profesional y un personaje estadounidense que ha provocado que lo expulsen en múltiples ocasiones de diferentes redes sociales, esto debido a las controversias que ha generado.

También es un reconocido influencer y se ha identificado de la extrema derecha. Entre las polémicas que ha protagonizado son sus comentarios misóginos, racistas, discursos de odio y es antivacunas.

Pero, sí eso no es suficiente, Andrew Tate, de 36 años, es recordado por uno de sus tantos discursos polémicos, este fue cuando mencionó que las mujeres son propiedad de los hombres y son las únicas responsables de ser abusadas sexualmente.