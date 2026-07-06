Colombia afina su estrategia en Vancouver con la mirada puesta en Suiza

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La selección de Colombia ya se encuentra en Vancouver, enfocada en preparar su trascendental duelo de octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 frente a Suiza.

Tras imponerse por 1-0 a Ghana en Kansas City con una anotación de Jhon Arias a los 14 minutos, el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo selló su clasificación y emprendió de inmediato el viaje hacia territorio canadiense para iniciar su adaptación y entrenamientos.

Cada vuelo acerca el sueño y cada paso aumenta la ilusión. ✈️⚽



¡Hola Vancouver, estamos listos! # pic.twitter.com/OH7t8eaQC3 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) July 5, 2026

Con este traslado, el equipo cafetero registra un hecho singular en el certamen al convertirse en la única selección en disputar compromisos en los tres países anfitriones, tras su paso previo por México y Estados Unidos.

El plantel realizó sus primeras sesiones de práctica en Vancouver con la mirada puesta en el orden táctico y la recuperación física, lamentando que el delantero Jhon Córdoba, quien debió salir sustituido por molestias físicas en el amanecer del último encuentro, se pierde el resto del torneo.

El cuerpo técnico enfoca los trabajos en mantener la solidez defensiva que los ha caracterizado y en afinar la contundencia en ataque para medirse ante un ordenado rival europeo.

El compromiso frente a Suiza se disputará el próximo martes 7 de julio en el Estadio de Vancouver.