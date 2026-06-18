Colombia debuta en el Mundial 2026 con victoria 3-1 sobre Uzbekistán

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La selección de Colombia inició sólida su aventura en el Mundial 2026 al vencer 3-1 a Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México, adjudicándose sus primeros tres puntos en el exigente grupo K.

El combinado de Néstor Lorenzo asumió el control del ritmo desde el pitazo inicial, buscando espacios frente a un bloque asiático sumamente ordenado. La recompensa llegó al minuto 40, cuando Daniel Muñoz rompió la resistencia uzbeka con una anotación que desató la euforia en las tribunas teñidas de amarillo.

En la segunda mitad, Uzbekistán adelantó líneas e incomodó la salida cafetera. Al minuto 60, tras una desatención defensiva Abbosbek Fayzullaev empujó el balón para decretar el empate 1-1.

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Sin embargo, la igualdad duró poco. Colombia reaccionó con jerarquía y solo cuatro minutos después, al 64, Luis Díaz fustigó las redes contrarias para firmar el 2-1. Y al 90+9, Jáminton Campaz selló el marcador 3-1 a favor de los sudamericanos.

Abbosbek Fayzullaev (centro) marcó el gol del descuento para Uzbekistán. (Foto: AFP)

Con este resultado, la Tricolor aprovecha el empate previo entre Portugal y RD Congo para mirar a todos desde lo más alto del sector.