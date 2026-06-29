Los colores, sabores y sonidos del Centro Histórico de Guadalajara

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Los enviados especiales de Soy502 viajaron a una de las sedes en México y se adentraron por las calles de Guadalajara, conversaron con su población y esto descubrieron.

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La ciudad de Guadalajara abrió sus puertas a los fanáticos del fútbol con el encuentro entre España y Uruguay. Al ser una de las tres ciudades de México, sede de la Copa Mundial FIFA 2026, aquí se llevaron a cabo cuatro partidos, todos de la fase de grupos.

Antes de decirle adiós a Guadalajara, los enviados especiales de Soy502, dedicaron un tiempo a recorrer su Centro Histórico, para degustar de sus sabores y conocer sus calles.

¿Dónde se comen los mejores platillos de un país? En cocinas donde la comida es preparada por manos locales. Así que en busca de los auténticos sabores de la ciudad sede, los enviados especiales se dirigieron al mercado techado más grande de este país, el Mercado San Juan de Dios.

Productos de cuero dentro del Mercado de San Juan de Dios. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

Preguntando a las personas e incluso en el trayecto en taxi hacia este destino sobre cuál era el platillo icónico de la ciudad, todos acordaron que la birria, así que la aventura inició probándola en Fonda Mica.

La birria en Guadalajara es un caldo caracterizado por su intenso color rojizo, acompañada con carne de res, se le añade cebolla, perejil y limón, listo para disfrutar

Sabemos que la cocina mexicana se caracteriza por tener picante, sin embargo, este caldo no lleva nada de chile, este se puede añadir al gusto con salsas preparadas.

El recorrido por el mercado continuó en el área de artesanías, donde doña Marta tiene su puesto de dulces típicos y nos relató cuáles son los emblemáticos de Guadalajara.

“ La cocada, el borrachito, el rollo de guayaba y el arrayan, dulces y picosos ” Marta , vendedora de puesto de artesanías, dulces y antojitos en Guadalajara.

Dulces típicos y antojitos de Guadalajara. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502).

¿Qué fue lo más curioso del puesto de doña Marta? Mezcal con alacrán, la vendedora aseguró que el animal es comestible, describiendo que se puede mejorar el sabor con limón.

Mezcal con Alacrán (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502).

La música que mueve a Guadalajara

A pocos metros del Mercado San Juan de Dios se encuentra uno de los espacios más icónicos de esta ciudad, la Plaza del Mariachi, reconocida por la escultura en bronce de un musico con sombrero de charro.

¿Por qué es tan importante? Este punto es el corazón cultural y musical de Guadalajara, debido a su conexión con la identidad mexicana. Construida en 1881, se convirtió en el primer espacio público del mundo dedicado por completo a este género musical.

El estado de Jalisco es el origen del mariachi, y esta plaza fue diseñada específicamente para que las agrupaciones se reúnan para ofrecer sus servicios.

Además, grandes íconos de la música mexicana, como Vicente Fernández o José Alfredo Jiménez, iniciaron sus carreras o cantaron en los portales de esta plaza.