El gesto de un hombre se volvió viral luego de que este frenara su vehículo para ayudar a cruzar la calle a un hombre de la tercera edad.

El conmovedor acto de este hombre ocurrió en una calle de Xi'an, en China, y todo quedó grabado en las cámaras de vigilancia de su vehículo.

En las imágenes se observa cómo el hombre, que conduce un bus de pasajeros, frena el vehículo al observar al anciano, quien carga dos bolsas e intenta cruzar la calle.

De inmediato, el piloto del bus se quita el cinturón de seguridad, abre la puerta del bus y se baja ante la mirada de asombro de los pasajeros.

Luego, en otra toma, se ve cómo el piloto del bus toma del brazo al hombre de la tercera edad para ayudarlo a cruzar la calle.

Heartwarming: A bus driver stopped his vehicle to help an elderly man cross a street in Xi'an, China pic.twitter.com/3xFeLJymIV — China Xinhua News (@XHNews) December 31, 2019

Las imágenes fueron compartidas por el medio de comunicación China Xinhua News y de inmediato se convirtieron virales.