Exnovia de Matthew Perry genera controversia por sus palabras sobre el actor

La exnovia de Matthew Perry dio unas polémicas declaraciones sobre lo que cree que pasó con el querido actor de Friends.

Kayti Edwards, expareja de Matthew Perry, tuvo una entrevista con el medio The Sun y dio una controvertida teoría sobre la muerte del actor.

Edwards, nieta de la actriz Julie Andrews, tuvo una relación con Perry en 2006 y luego trabajo como su asistente en el 2011. Ella asegura que el actor estaba recayendo a su adicción a las pastillas.

"Hay cosas que no me cuadran. No creo que simplemente se haya ahogado en el jacuzzi, eso no suena bien. Conozco a Matthew y sé que no se habría ahogado sin más. Creo que podría haber tomado pastillas en la semana previa".

Las autoridades encontraron varios medicamentos recetados en casa del intérprete de Friends, incluidos medicamentos para la depresión, ansiedad y EPOC, una enfermedad pulmonar.

"Dijeron que no había analgésicos recetados, lo cual no me sorprende, porque no dejaba medicamentos tirados por ahí. Estaba paranoico y los tomaba todos, por lo que no habría ninguna evidencia; y luego salía a buscar más cuando estaba listo", dijo a The Sun.

En la biografía de Perry, el autor fue muy abierto acerca de sus adicciones a los opioides, pero estaba muy orgulloso de limpiarse y estar sobrio.

Además, la exnovia del actor destaca que hay un detalle en las redes sociales de Matthew Perry que la hace reafirmar esta teoría.

Se trataba de que el actor utilizada el apodo "Mattman", a lo que ella asegura que es un claro indicativo de su adicción. "Eso de Mattman no era algo que hacía cuando estaba sobrio. Mattman salía del armario cuando no estaba sobrio y se sentía invencible".

Publicación de Matthew Perry en la que usa "Mattman". (Foto: Captura de pantalla)

Edwards también menciona la locación en la que lo encontraron. El 28 de octubre el actor fue encontrado sin vida dentro de su jacuzzi.

"Una vez, su vecino en Hollywood Hills encontró a Matthew desnudo y colocado en su piscina. Tuve que ir allí y sacarlo de la piscina de su vecino. Tenía algo con el agua cuando consumía drogas. Él siempre quería estar en la piscina o en el jacuzzi".

La causa de muerte de Matthew Perry no ha sido revelada y la Policía de Los Ángeles no espera resultados hasta dentro de cuatro a seis meses.

*Con información de The Sun y Gerente