Revelan inesperado detalle sobre la muerte de Matthew Perry

Nuevos detalles sobre la muerte del famoso actor de "Friends" han salido a luz. Uno de ellos ha inquietado a sus seguidores en todo el mundo.

La muerte del actor Matthew Perry todavía es de no creer para muchos. Esto, porque el querido personaje de "Friends" tenía 54 años y la noticia fue dada a conocer pocos días después de que él compartiera fotografías en las que se le veía muy bien.

El medio TMZ reportó el sábado 27 de octubre que el famoso fue encontrado sin vida en su casa en Los Ángeles dentro de su jacuzzi. Ese día Perry tuvo una mañana activa, tras practicar dos horas de pickleball.

Sin embargo, ahora ha salido a luz un nuevo detalle que ha consternado a fanáticos y seres queridos de "Chandler Bing" y que da un inesperado giro en la investigación de su causa de muerte.

Chandler Bing, interpretado por Matthew Perry, era uno de los personajes más queridos en Friends. (Foto: archivo/Soy502)

El portal mencionado reveló recientemente que el cuerpo de Matthew Perry no estuvo en su jacuzzi por mucho tiempo antes de ser hallado muerto por aparente ahogamiento. Por lo que esto daría una visión distinta de cómo realmente murió.

La policía indicó que el cuerpo del actor no estaba anegado cuando los socorristas llegaron a su casa en Pacific Pelisades y fue declarado muerto. Sumado a esto, Perry se encontraba solo en su casa, tras haber mandado a su asistente a realizar unos pendientes.

La pregunta que muchos se hacen ahora es qué habría pasado si alguien más hubiese estado con él o si su asistente hubiese llegado antes a su casa. Por ahora, los exámenes toxicológicos están en desarrollo para conocer la causa oficial de muerte, ya que la autopsia declaró resultados indeterminados.

Matthew Perry's Body Wasn't In Water Long Before Being Discovered | Click to read more https://t.co/4rtGD0KDQJ — TMZ (@TMZ) October 31, 2023

¿Quién era Mathew Perry?

Perry interpretó a Chandler Bing en la serie de comedia Friends, el cual es uno de los más queridos por fanáticos, gracias a su peculiar e inigualable personalidad, además de sus auténticos gestos. El show tuvo una duración de 10 temporadas y, en cada uno de los 234 episodios, Perry destacó con su peculiar interpretación.

Su carrera en la comedia se dio cuando estaba en la preparatoria, ingresando al mundo de la improvisación. Fue hasta 1994 cuando logró obtener el papel que lo catapultó a la fama en Friends.

Pero el famoso actor no solo brilló en esa serie, pues también protagonizó otros proyectos como "Scrubs", "Three to Tango" y "17 Otra vez", que lo hicieron ganar aún más popularidad y el cariño de las personas alrededor del mundo.