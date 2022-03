Esto dijo Cynthia Klitbo sobre la relación de Sasha y Luis de Llano

Cynthia Klitbo dio fuerte declaraciones sobre la relación de Luis de Llano y Sasha durante una conversación en un canal de Youtube.

Recientemente salió a luz una entrevista que la famosa actriz dio a inicio de febrero de 2022 en "El show debe Continuar" de "Ines Moreno TV".

Cynthia, la villana de las novelas, habló sin tapujos de sus relaciones sentimentales, momentos íntimos y las controversias en las que se ha visto envuelta.

"Quiero que brindemos porque eres mi madrina", dijo Inés acerca de su canal, donde ella sería la primera invitada.

En ella hizo comentarios acerca de Luis de Llano y Sasha que salieron a luz recientemente luego de que el productor mexicano dijera en el canal de Yordi Rosado que tuvo una relación con Sasha y que la ex Timbiriche afirmara en sus redes que había sido violada por el productor.

"Luis de Llano era el amor de mi vida, lo adoro con toda mi alma, siempre voy a estar agradecida con él", explicó mientras contaba que De Llano le deba vales de comida de varias producciones, cuando empezaba su carrera.

"Luis de Llano llegó a prestarme para la renta (el alquiler), Luis era un encanto y no fue mi novio eh, porque él no quiso... me protegía siempre mucho".

Klitbo confesó que se moría por él y que incluso le había pedido que tuvieran una relación.

“Me encantaba, yo le decía: ‘Luis, vamos a ser novios’ y me decía: ‘estás muy chiquita’".

Luego afirmó que ella le alegó al respecto: "pero Sasha es más chiquita que yo"...

Él le contestó: ‘pero está mas vividita, tú no, tú eres una niña buena'”.

"Me gustaba Luis De Llano porque me cuidaba como hija, me adoraba y yo lo adoro".

Al respecto Inés le dijo: "En ese tiempo él estaba con Sasha y tú decías: 'oye, yo soy más grande, puedo... ¿no?"

Cynthia respondió: "Después dije: 'Debo haber sido medio naquita porque todas las novias que tuvo son así como Lady Di, pero yo moría por Luis".

"Luis tenía 41 años en este entonces, estaba Cachún a todo lo que da (la serie de comedia Cachún Cachún Ra Ra que él produjo), estuvo a cargo de toda la década de los 90 musicalmente hablando, era un tipo creativo, era el sensei, además era un tipo super jovial, que trabajabas con él pero no era tu jefe... creo que fue una gran pérdida para Televisa que por la edad se fuera".

"Yo me le declaré, le dije: 'pero a Sasha yo le llevo 3 años', 'sí pero Sasha está muy vivida, tú no, tú eres una niña,'".

La actriz afirmó que estuvo en el medio desde los 13 años y por ello todos sus novios fueron del medio. "me gustaban los directores, de Cine, los actores, he andado con escultores, pintores, los directores me seducen mucho".

El comentario se hizo viral en redes sociales y muchos internautas reaccionaron al respecto.

El 8 de marzo Sasha dijo en redes sociales que fue violada por Luis de Llanos desde los 14 años.