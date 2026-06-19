"El resultado es decepcionante": Hong Myung-bo tras caer ante México

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Un pestañeo defensivo bastó para cambiar el destino de Corea del Sur en el Grupo A de la Copa Mundial FIFA 2026.

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Tras la segunda jornada mundialista, México amarró la cima con seis puntos, seguido por el conjunto asiático con tres unidades, mientras que República Checa y Sudáfrica cierran la tabla con un punto.

La derrota caló hondo en el banquillo de los Guerreros de Taeguk. El estratega Hong Myung-bo admitió que pagaron un precio muy alto por la desatención que le otorgó el triunfo al cuadro azteca. El error ocurrió cuando el arquero Kim Seunggyu soltó un esférico en una salida, dejando la mesa servida para que Luis Romo firmara el gol rival.

Luis Romo anota el gol del triunfo para México en el partido ante Corea del Sur. (Foto: AFP)

A pesar del descuido, el seleccionador aplaudió la disciplina táctica de su plantel, que nulificó casi por completo el ataque mexicano. Al analizar el choque, el timonel desglosó el rendimiento:

"En el primer tiempo México nos presionó mucho, eso nos hizo perder la salida. En los primeros 20 minutos aguantamos, eso nos permitió controlar el juego en el final de los primeros 45 minutos. El resultado por eso es decepcionante, porque estábamos haciendo un buen partido y un error nos costó demasiado".

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Respecto a la desafortunada acción de su guardameta, el director técnico evitó señalar a un único culpable y cobijó al grupo:

"Fue una jugada desafortunada porque todos dependemos del trabajo en equipo y en esa acción nos equivocamos. El resultado es infortunado porque habíamos entrenado muy bien, creo que hicimos algunas cosas bien; mis jugadores dieron lo mejor".

Con la primera posición inalcanzable, el combinado asiático ya planifica su estrategia de cara al cierre de la primera fase el próximo 24 de junio frente a Sudáfrica, donde buscarán el boleto a los dieciseisavos de final como sublíderes del sector.

"Vi el juego de Sudáfrica, creo que tendrán algunas ausencias para este último partido, de todas maneras no vamos a distraernos con eso. Sudáfrica es un equipo rápido, tiene buena condición física y mucha fuerza. Estaremos preparados para ellos", concluyó.