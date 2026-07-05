España y Portugal sumarán un nuevo capítulo a su historial en United 2026

Este lunes (1:00 p. m.) en el Estadio Dallas, España y Portugal volverán a verse las caras, esta vez en la Copa del Mundo 2026 y con un pase a los cuartos de final en juego, tal y como ocurrió en Sudáfrica 2010.
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El derbi ibérico, que llegará a su capítulo 42, favorece ampliamente a la Roja, con 17 victorias, 18 empates y 6 triunfos lusos, aunque los enfrentamientos recientes reflejan un equilibrio cada vez mayor entre estas dos potencias.
El último de sus duelos ocurrió el 8 de junio de 2025, en la final de la UEFA Nations League. El partido terminó empatado 2-2, con tantos de Zubimendi y Oyarzabal para los españoles, y de Nuno Mendes y Cristiano para los portugueses, que se terminaron imponiendo en penales 5-3 para levantar la copa.
Antes de ese juego, el historial reflejaba cuatro empates y una victoria de España en los últimos cinco enfrentamientos, lo que evidencia la igualdad entre estas dos selecciones en la época reciente.
En Copas del Mundo solo se han cruzado en dos ocasiones. La primera fue en los octavos de final de Sudáfrica 2010, cuando España avanzó gracias a un solitario gol de David Villa. Ocho años después igualaron 3-3 en la fase de grupos de Rusia 2018, en un partido inolvidable gracias al triplete de CR7.
Otro dato que llena de esperanza a la afición española es que la última vez que cayeron ante los lusos (sin contar los penales) fue en un amistoso en 2010, que terminó 4-0.
Últimos enfrentamientos
- Final UEFA Nations League 2025: Portugal 2-2 España (5-3 ganaron los lusos en penales)
- Fase de grupos UEFA Nations League 2022: Portugal 0-1 España
- Fase de grupos UEFA Nations League 2022: España 1-1 Portugal
- Amistoso internacional en 2021: España 0-0 Portugal
- Amistoso internacional en 2020: Portugal 0-0 España