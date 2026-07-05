España y Portugal sumarán un nuevo capítulo a su historial en United 2026

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Este lunes (1:00 p. m.) en el Estadio Dallas, España y Portugal volverán a verse las caras, esta vez en la Copa del Mundo 2026 y con un pase a los cuartos de final en juego, tal y como ocurrió en Sudáfrica 2010.

El derbi ibérico, que llegará a su capítulo 42, favorece ampliamente a la Roja, con 17 victorias, 18 empates y 6 triunfos lusos, aunque los enfrentamientos recientes reflejan un equilibrio cada vez mayor entre estas dos potencias.

Cristiano levantó la Nations League 2025 con Portugal, tras vencer a España en penales. (Foto: AFP)

El último de sus duelos ocurrió el 8 de junio de 2025, en la final de la UEFA Nations League. El partido terminó empatado 2-2, con tantos de Zubimendi y Oyarzabal para los españoles, y de Nuno Mendes y Cristiano para los portugueses, que se terminaron imponiendo en penales 5-3 para levantar la copa.

Antes de ese juego, el historial reflejaba cuatro empates y una victoria de España en los últimos cinco enfrentamientos, lo que evidencia la igualdad entre estas dos selecciones en la época reciente.

David Villa, máximo artillero español, anotó el único gol del primer duelo mundialista entre ambas selecciones, en Sudáfrica 2010. (Foto: Getty Images)

En Copas del Mundo solo se han cruzado en dos ocasiones. La primera fue en los octavos de final de Sudáfrica 2010, cuando España avanzó gracias a un solitario gol de David Villa. Ocho años después igualaron 3-3 en la fase de grupos de Rusia 2018, en un partido inolvidable gracias al triplete de CR7.

Otro dato que llena de esperanza a la afición española es que la última vez que cayeron ante los lusos (sin contar los penales) fue en un amistoso en 2010, que terminó 4-0.

Lamine Yamal (de amarillo) comandará el ataque español a sus 18 años. Aquí pelea un balón con Bernardo Silva. (Foto: AFP)

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