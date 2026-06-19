El estado de Lamine Yamal: ¿será titular con España ante Arabia Saudita?

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Es el gran foco de interés de la selección española en la concentración de Chattanooga. Lamine Yamal por fin tomó la palabra para señalar que considera "muy pronto e innecesario" disputar el partido completo ante Arabia Saudita, el domingo en la segunda jornada de la Copa Mundial FIFA 2026.

"Tengo un proceso de adaptación, no es el momento de jugar el partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera", declaró en una entrevista con la televisión pública española.

El jugador de 18 años llegó al Mundial tras 54 días sin jugar tras sufrir una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda.

En el empate sin goles inicial ante Cabo Verde disputó 25 minutos y en la segunda jornada podría jugar "una hora", señaló el seleccionador de la Roja Luis de la Fuente el jueves en una entrevista con la radio Cope, sin especificar si saldrá como titular o de revulsivo.

"Todos los jugadores en la etapa final de la temporada, cada lesión piensas en el Mundial y obviamente en tu equipo, pero el Mundial lo tienes en la cabeza. Gracias a Dios los médicos me dijeron que llegaba sobrado", añadió Lamine.

España completó su último entrenamiento en la Baylor School de Chattanooga antes de viajar este viernes a Atlanta, donde se entrenará el sábado con vistas al duelo del domingo.

Lamine Yamal no sería titular ante la selección de Arabia Saudita en el partido de la segunda jornada del Grupo H. (Foto: AFP)

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El único jugador que no participó en la sesión colectiva fue el extremo Víctor Muñoz, que ha recaído de su lesión muscular.

Mikel Merino, ausente en las dos sesiones precedentes por "gestión de cargas", sí estaba en el grupo.