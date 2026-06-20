Repasamos los duelos centenarios de la Copa Mundial desde el partido inaugural

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Conoce los partidos que han marcado la historia y evolución de la Copa Mundial de la FIFA desde su jornada inaugural en 1930 hasta el duelo mil que se disputará esta noche en United 2026.

El partido que jugarán en Monterrey las selecciones de Japón y Túnez, este domingo será el partido 1,000 de la Copa del Mundo.

Esta cifra refleja el rápido crecimiento del Mundial en los últimos años: el partido 500 se disputó en Estadios Unidos en 1994, cuando participaban 24 equipos, la mitad de los que compiten en la presente edición en Norteamérica.

Por eso repasamos, desde los duelos de inauguración en Uruguay 1930 que se jugaron en simultáneo, hasta este mecionado duelo histórico, los partidos centenarios de la historia de los mundiales en el siguiente gráfico.

Estos partidos han marcado la historia del torneo más exitoso de futbol.

Conoce más detalles históricos y estadísticos del Mundial en este enlace.

"Jugar un partido en un Mundial es un honor y un sueño hecho realidad, pero participar en el partido número 1000 será realmente especial", aseguró en la previa el capitán tunecino, Ellyes Skhiri.

¿Quién quedará como ganador de este emblemático encuentro?