Costa de Marfil supera a Ecuador con un gol agónico de Amad Diallo

-

A instantes estuvo de registrarse el primer empate sin goles del Mundial 2026, pero Amad Diallo apareció en el momento decisivo para darle a Costa de Marfil una agónica victoria 1-0 sobre Ecuador en el partido que cerró la primera jornada del grupo E en Filadelfia.

Pese al marcador final, el encuentro estuvo lejos de ser aburrido. De hecho, Ecuador fue el equipo más peligroso durante la primera mitad y parecía tener el control del compromiso, aunque la falta de puntería terminó pasándole factura.

La Tricolor estuvo cerca de abrir el marcador en varias ocasiones, pero se encontró con la mala fortuna. Moisés Caicedo, Alan Minda y Enner Valencia estrellaron sus remates en los postes, dejando con vida a una selección marfileña que supo resistir los momentos de mayor presión.

View this post on Instagram A post shared by FIFA World Cup (@fifaworldcup)

Tras el descanso, el panorama cambió. Costa de Marfil adelantó líneas, ganó protagonismo en ataque y comenzó a generar las ocasiones más claras del encuentro.

Cuando todo apuntaba al reparto de puntos, llegó la acción que definió el partido.

En el minuto 90, Wilfried Singo protagonizó una gran incursión por la banda derecha, llegó hasta las inmediaciones del área y envió un pase retrasado que encontró a Amad Diallo.

Goal on World Cup debut for Amad Diallo with Ivory Coast. pic.twitter.com/BEqIUZydX0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2026

El atacante, que ingresó al minuto 56, conectó de primera con la zurda y colocó el balón junto al palo más alejado, dejando sin opciones al guardameta ecuatoriano.

El triunfo permite a los Elefantes ubicarse en la segunda posición del grupo, solo por detrás de Alemania, que horas antes goleó a Curazao.

En la próxima jornada a disputarse el sábado, los africanos se medirán a los teutones en un duelo directo por el liderato, mientras que Ecuador buscará recuperarse frente a la debutante Curazao.