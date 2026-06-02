Con Cristiano, Portugal afina detalles con vistas al Mundial

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Este martes, Portugal dedicó su entrenamiento a perfeccionar la estrategia de cara al Mundial 2026, así como a preparar su amistoso contra Chile, que se disputará el sábado 6 de junio en Lisboa.

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Tras iniciar la preparación el lunes con una sesión centrada en la recuperación física en el gimnasio, la selección dirigida por Cristiano Ronaldo regresó a los campos de la Ciudad del Fútbol para trabajar específicamente el juego con balón.

El seleccionador español Roberto Martínez pudo contar con casi todos sus jugadores, exceptuando a Vitinha, Nuno Mendes, João Neves y Gonçalo Ramos. Estos últimos, que celebraron la victoria en la Champions League con el París Saint-Germain el pasado sábado, se incorporarán al equipo después del enfrentamiento ante Chile.

"Talentos juntos pela mesma missão" ✨#VaiDarPortugal | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/uwgrzY7e1r — Portugal (@selecaoportugal) June 2, 2026

El partido amistoso contra la selección chilena servirá como ensayo para Portugal, ayudando al equipo a adaptarse al estilo de juego que enfrentará en el Grupo K del Mundial, donde se medirá a Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo.

Antes de emprender el viaje a la Copa del Mundo, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, la selección portuguesa disputará otro encuentro de preparación, el 10 de junio, contra Nigeria.