El polémico discurso de Patricia Sandoval por ley que penaliza el aborto

Durante la noche de este 8 de marzo, el Congreso aprobó la iniciativa 5272 que penaliza el aborto y prohibe el matrimonio homosexual en el país.

EN CONTEXTO: Congreso aprueba ley que penaliza el aborto y rechaza la diversidad sexual

Durante la aprobación del Decreto 18-2022, Ley para la Protección de la Vida y la Familia, la diputada Patricia Sandoval tomó la palabra para argumentar su voto y su discurso generó polémica en redes sociales.

La nueva ley aprobada por el Congreso penaliza el aborto en Guatemala y prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. En este sentido, Sandoval hizo referencia a que este 8 de marzo Día de La Mujer era una fecha simbólica para aprobar una normativa que protege a la familia convencional.

"El sentir de nosotros los guatemaltecos es que respetamos y amamos primero a la familia y como concepto de familia entendemos la unión de un hombre y una mujer", aseguró Sandoval.

Además, cuestionó que se hable en el país de una familia "diversa" ya que ella no lo entiende. "Me hablan de familias diversas y quisiera con todo respeto que me expliquen a qué se refieren porque no comprendo", aseguró.

me sangran los oídos de oírla, que asco #NoALa5272pic.twitter.com/ukfSUWZojk — leslie (@LeslieSuco_) March 9, 2022

Reacciones

El discurso de Sandoval generó reacciones diversas en redes sociales, principalmente de personas y grupos que están en contra de la ley aprobada.

"De verdad que me da rabia escucharla", se lee un comentario. "No entienden y no lo quieren entender. Claro que es más fácil seguir cerrados a lo que les conviene", dijo otro usuario. "Conozco mujeres que se expresan como ella para buscar aprobación masculina", se lee en otro mensaje.

Pese a la polémica, existe otro grupo de personas que respalda el argumento de la diputada sobre la protección a la familia y la prohibición de matrimonio de personas del mismo sexo.

La ley aprobada

La aprobación se realizó con el voto de 101 diputados en la víspera de que el presidente Alejandro Giammattei declare a Guatemala como Capital Iberoamericana Provida.

La "Ley para la Protección de la Vida y la Familia" sanciona con hasta 10 años de cárcel a "la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause". En la ley actual la pena máxima es de tres años.

El texto, que quedó listo para ser promulgado por el presidente Alejandro Giammattei, castiga con prisión de hasta 50 años al responsable de un "aborto o de maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer" y que causen la muerte de esta, delito considerado como un "aborto calificado".

La ley además reforma el Código Civil para dejar en claro que "se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo" en Guatemala.