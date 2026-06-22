“Cuando tengo el balón, quiero proponer”, dice Christiansen

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Thomas Christiansen, seleccionador de Panamá, afirmó en conferencia de prensa que sus dirigidos han analizado ampliamente a Croacia, su siguiente rival, y que tienen el potencial para ganar.

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Según el estratega, los panameños están "convencidos" de poder derrotar a la Croacia de Luka Modric, aunque aclaró que para lograr el objetivo necesitan orden, concentración, contundencia y evitar los errores que significaron la caída ante Ghana.

Los canaleros sumaron 11 remates a puerta durante el primer partido, 4 de esos entre los tres palos. (Foto: AFP)

"Lo he comentado con el cuerpo técnico, con los jugadores, y estamos convencidos de que podemos ganar. Pero para eso necesitamos todas las cosas que he dicho y tener un buen día", afirmó en el Estadio de Toronto.

Los canaleros perdieron en su debut 1-0 en un juego que dejó sensaciones amargas, más allá del resultado. Sin embargo, el entrenador dijo que "ya pasó la página", aunque no olvidan las lecciones que ha dejado.

Panamá cobró 13 tiros libres frente a Ghana, durante su debut. (Foto: AFP)

"Veo al grupo muy animado, con ganas de sacarse esa espina que se nos clavó contra Ghana, donde merecíamos mucho más", dijo. Así mismo, explicó que ha enfocado los entrenamientos en mejorar las transiciones defensivas.

La clave para la segunda jornada, según el seleccionador, es aguantar desde el pitazo inicial hasta el final; aprovechar las ocasiones y convertir todas las emociones en confianza.

Confirmó además que, para la segunda jornada, no contará con Adalberto Carrasquilla debido a molestias que presentó durante un entrenamiento.

Panamá mantuvo el 55 % de posesión de balón en el debut contra Ghana. (Foto: AFP)

"Es una pena no tenerlo con nosotros para este partido contra Croacia, pero hemos mostrado que el grupo está listo para competir y cada uno puede entrar y aportar lo que se necesita en un Mundial como este", señaló.

Al ser consultado sobre los rivales en turno, el técnico dijo que espera una Croacia ambiciosa, sobre todo luego de perder ante Inglaterra. Afirmó que tiene una gran calidad en las bandas, potencia física y un medio campo capaz de hacer magia.

Los dirigidos por Thomas Christiansen sumaron 11 remates al arco ante los africanos. (Foto: AFP)

"Tienen un potencial físico importante arriba con Budimir, Musa. Jugadores experimentados, que van muy bien por alto y se asocian bien. Y, sobre todo, tienen gol", compartió.

Christiansen reconoció que su equipo vivirá un partido intenso, en el que posiblemente se vea obligado a defender en un bloque compacto, pero advirtió que no renunciarán a su identidad. "Cuando tengo el balón, también quiero proponer. Quiero ser Panamá, como hemos sido en los últimos años", afirmó.