¡Dafne rompe el silencio en vivo! La verdadera razón de su pelea con Gaby Gaby

Dos influencers guatemaltecas, conocidas por su amistad y colaboración en la creación de contenido, han generado revuelo entre sus seguidores, quienes han pedido la verdad de su separación.

Dafne, con usuario de TikTok @dafneehh, explicó la verdad de la polémica pelea con Gabriela Rojas, más conocida como Gaby Gaby en sus redes sociales, en un en vivo que realizó recientemente.

"Ella estaba en tremendo problema con medio mundo", "Hubo varias noches donde yo me quedaba a dormir en el carro, porque no me abría la puerta", "Hay videos donde yo hasta le ponía hielo en los pies", estas fueron algunas declaraciones de Dafne en el live.

La verdadera razón de la pelea

Tras cinco meses de su viral separación, varios usuarios de las redes sociales seguían observado la ausencia de ambas en sus perfiles, y se han mostrado curiosos sobre qué pudo haber sucedido entre las dos amigas y sus anteriores aventuras compartidas.

Las dos influencers guatemaltecas se volvieron virales tras subir este icónico video:

Robaron favoritismo entre los internautas de TikTok por sus aventuras juntas y una amistad soñada para muchas; sin embargo, esta amistad fue en decadencia, según las declaraciones de Dafne sobre la verdadera personalidad de Gaby.

Dafne señala que la verdadera razón por la que terminó su amistad con Gaby fueron las malas actitudes que recibía; utilizaba sus pertenencias, como su carro, su comida, además del poco interés de ella en participar en los videos que coordinaba Dafne.

La creadora de contenido Dafne rompió el silencio sin temor a las amenazas que recibía por parte de Gaby.

Gaby Gaby responde tras declaraciones de Dafne

Tras las fuertes declaraciones en contra de ella, Gaby se pronunció en un video y defendió su verdad:

"No vengan a decirme un montón de cosas; que hipócrita y que falsa, que no sé qué, porque ustedes ni siquiera saben qué fue lo que realmente pasó. Esta es la primera vez que yo estoy hablando de este tema, después de cinco meses, y siguen hablando de eso porque es lo único que pueden hablar. Realmente no me importa qué es todo lo que me dicen, no me importa absolutamente nada", expresó Gaby.

