"Una belleza natural", ella es Zoochiel Dubón, Miss Guatemala Latinoamericana 2024

"Una belleza natural y digna de representar a Guatemala": conoce a Zoochiel Dubón, Miss Guatemala Latinoamericana 2024.

La comunicadora, modelo y recientemente coronada como Miss Guatemala Latinoamericana 2024, Zoochiel Dubón, se encuentra completamente preparada para representar con orgullo a su país en la final del esperado evento.

Este se llevará a cabo mañana del 12 de diciembre en la Ciudad de Panamá, el escenario perfecto para que nuestra representante brille en la Gala Latinoamericana de la Cultura y Belleza.

Zoochiel ha conquistado las redes sociales, ya que se encontraba documentando su preparación para dicho certamen y publicando fotografías icónicas de sus vestuarios. Su belleza natural y empatía han generado popularidad, tal como lo destacan numerosos internautas.

A continuación, te mostramos algunas de las mejores fotos de la querida representante de Guatemala:

Foto: @zoo_edu12

Foto: @zoo_edu12

Foto: @zoo_edu12

Foto: @zoo_du12

Foto: @zoo_du12

Las representantes de Guatemala 2024

Este año, la belleza guatemalteca destacó en los certámenes a nivel internacional, como fue en el caso de Ximena Carrillo en Miss Cosmo, en el que obtuvo el top 21; la representante de Guatemala se quedó cerca de pasar a la ronda final del certamen.

La participación de Tokyo Gonzalo en el Miss Grand International 2024 la llevó al top 20, llamando la atención de los guatemaltecos y el publico en general.

Ana Gabriela Villanueva, Miss Universe Guatemala, recibió el cariño de los guatemaltecos tras su participación en México, donde representó al país en el certamen más importante de la belleza. Obtuvo el galardón en la categoría "Oro" de la iniciativa "Voice for Change" en Miss Universo 2024, por su proyecto social, en colaboración con "Food for the Hungry Guatemala", enfocado en la lucha contra la malnutrición en el país.

Ana Gabriela destacó entre los 127 proyectos de cambio social presentados por las candidatas este año; compartió este honor con Bolivia y Camboya.

