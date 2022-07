Black Panther: El debut de María Mercedes Coroy en el Universo Marvel

La guatemalteca tuvo un gran reto y ahora, formará parte del Black Panther: Wakanda Forever del Universo de Marvel.

La guatemalteca María Mercedes Coroy, formará parte del elenco de "Black Panther: Wakanda Forever", del Universo de Marvel.

El personaje que interpretará será la madre de Namor, uno de los personajes más importantes de la cinta al que Tenoch Huerta se encargará de darle vida.

En el tráiler oficial de esta entrega de la película de superhéroes se ve a María Mercedes con su personaje, mientras da a luz a Namor.

La joven guatemalteca explicó que a ella le tocó grabar en varios lugares: Atlanta, Los Ángeles y Puerto Rico.

Mercedes Coroy fue incluida y tomada en cuenta junto con varios actores de Latinoamérica.

Por otra parte, la trama está dirigida por Ryan Coogler, quien también fue el director de la primera entrega donde Panther fue protagonizado por Chadwick Boseman.

Asimismo, María Mercedes señaló que fue un gran reto y honor ser parte de esta producción mundial.

"Ser parte del Universo Marvel para mi es algo muy especial, algo que no me esperaba, si lo analizas, es uno de los personajes más distintivos que he tenido. Ya que la mayoría de mis proyectos han estado ligados a sucesos reales. Historias que tienen que ver con nuestros pueblos y problemáticas con las que nos podemos identificar. Este personaje trae magia de un Universo nuevo para mí", expresó María Mercedes Coroy.

(Foto: captura de pantalla)