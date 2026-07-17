Definido el árbitro de la final mundialista

Slako Vincic ha sido elegido árbitro del juego final en la Copa Mundial FIFA 2026. El esloveno dirigirá el España-Argentina el próximo domingo en el Estadio de Nueva York /Nueva Jersey, se confirmó este jueves.
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Vincic ha dirigido tres partidos en el aún vigente torneo: Brasil-Marruecos y Jordania-Argelia de la fase de grupos, así como el México-Ecuador de los dieciseisavos de final.
El esloveno será asistido por sus compatriotas Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic y el jordano Adham Makhadmeh como cuarto réferi.
Vincic es un rostro conocido por Argentina, luego que fuera el encargado del duelo entre la Albiceleste y Arabia Saudita en el debut de Catar 2022, cuando los sudamericanos cayeron 2-1, un resultado que la afición aún reprocha.
*Con información de agencias.