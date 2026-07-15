¡Por un show! El descanso de la final del Mundial podría durar 30 minutos

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Un show de medio tiempo se tiene planificado, por lo que el descanso podría durar más de lo habitual en la final de la Copa del Mundo 2026.

La final del Mundial de la FIFA 2026 tendría un cambio inesperado debido que para el descanso del medio tiempo se ha planificado un show con distintos artistas.

De momento el máximo ente del fútbol no lo ha confirmado, pero debido a la cantidad de artistas que podrían participar en el show, los 15 minutos habituales del descanso no alcanzarán para realizar dicho espectáculo.

Se montaría un escenario en donde pasarían Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS, Burna Boy y Coldplay, según han indicado medios internacionales.

Dichos artistas se podrían repartir entre el show previo al inicio del partido y el del medio tiempo; sin embargo, sumando el tiempo del montaje y desmontaje del escenario, el descanso para los jugadores se extendería hasta 30 minutos.

En el show del medio tiempo participarían varios artistas de talla mundial. (Foto: Getty Images)

Criticado

En España, primera selección clasificada a la final, no ha gustado la noticia, ya que según mencionan, su selección suele dar mucho ritmo a los encuentros y un mayor tiempo de descanso ayudaría a los futbolistas rivales a recuperarse.

Los españoles están a la espera de su rival, el cual está entre Inglaterra y Argentina, quienes se enfrentarán este miércoles en la segunda semifinal del Mundial United 2026.

En la pasada final del Mundial de Clubes 2025, que también se organizó en Estados Unidos, el descanso duró 24 minutos debido a un show de medio tiempo que fue criticado por los finalistas Chelsea y PSG.

El descanso en la final del Mundial de Clubes 2025 que fue organizado en Estados Unidos, duró 24 minutos por un show. (Foto: Getty Images)

*Con información de Diario Sport