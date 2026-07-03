Deschamps advierte sobre el peligro de Paraguay: "No llega aquí por azar"

-

La histórica clasificación de Paraguay a la ronda de eliminación directa ha encendido las alarmas en el banquillo francés. En la antesala del crucial choque de octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026, el seleccionador de Francia, Didier Deschamps, restó peso a los estereotipos y prefirió ensalzar las virtudes técnicas de la Albirroja, recordando el reciente golpe que propinaron en el torneo.

"Paraguay no ha llegado hasta aquí, no ha eliminado a Alemania solo con agresividad. No es la agresividad lo que hace ganar un partido. Es un equipo que conoce bien su futbol y tiene calidad", dijo el técnico Didier Deschamps.

El timonel francés, quien curiosamente lideró como capitán a la Francia que sufrió para dejar en el camino a los paraguayos en los octavos de 1998, profundizó en los valores tradicionales del futbolista sudamericano y, de manera muy especial, en el orden de su última línea.

Il y a 28 ans, les Bleus éliminaient le Paraguay en 8es de finale de la Coupe du Monde grâce au mythique but en or de Laurent Blanc. ✨



Un but entré dans l’histoire, qui lançait la France vers son premier sacre mondial pic.twitter.com/VsbTco59pM — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 3, 2026

"Un gran corazón. Las selecciones sudamericanas tienen eso en su ADN y es una cualidad, no un defecto. Pero si solo fuera eso, no estarían aquí. Una selección en octavos de final de una Copa del Mundo no llega aquí por azar", puntualizó, dedicando también unas palabras de admiración al carácter de la zaga defensiva rival.

¿Cuándo y a qué hora juegan Paraguay vs. Francia en el Mundial 2026?

"Los defensores paraguayos son verdaderos defensores, porque lo tienen en el alma. Esa intensidad forma parte de su educación desde pequeños y, para mí, está lejos de ser un defecto, al contrario", añadió.