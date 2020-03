Los detalles del octavo y noveno contagiados por coronavirus

Un nuevo caso de coronavirus Covid-19 se confirmó este jueves. Según el presidente Alejandro Giammattei, se trata del noveno caso, mientras que otras 450 personas se encuentran aún en cuarentena preventiva.

El mandatario visitó las instalaciones del Parque de la Industria, donde se construye un hospital temporal para atender a las personas que se encuentran afectadas con el virus que ya cobró más de 4 mil vidas en todo el mundo.

TE PUEDE INTERESAR:

Durante su visita, Giammattei aseguró: "Acabo de ser informado. Tenemos uno nuevo, puedo confirmar un nuevo caso. Ocho están en (el hospital de) Villa Nueva y uno fallecido".

Importado de España

El nuevo caso venía entre los pasajeros del vuelo donde se registró el primer caso confirmado con coronavirus en el país, el pasado viernes 13 de marzo, proveniente de España y ya se encontraba en cuarentena domiciliar, pero ya fue trasladado a Villa Nueva, detalló el mandatario.

Aunque el presidente Giammattei aseguró que el nuevo caso es un hombre de más de 40 años, las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que han mantenido un gran hermetismo, aseguraron que el nuevo caso es un hombre de 23 años que ingresó al país el domingo 15 de marzo de España.

"Vino sin síntomas, pero fue puesto en cuarentena en su casa. Ayer (miércoles) presentó síntomas, se le realizaron las pruebas y dio positivo para Covid-19... Ya está en el Hospital de Villa Nueva", detallaron en Salud.

Octavo caso

Según el mandatario, el octavo caso estaba en cuarentena domiciliar y fue él quien llamó a las autoridades de Salud para que llegaran a evaluarlo.

"Él llama a Salud Pública y cuando llegan, él está en su casa con su mascarilla. Dijo que no quería contaminar a su familia... creemos que la familia no va a estar (infectada). Él estaba apartado de su familia, durmiendo en un cuarto aparte, comía aparte. Él dijo: 'Si salgo positivo no quiero contaminar a mi esposa ni a mis hijos'", contó Giammattei, quien aplaudió la actitud del afectado por el coronavirus.

De acuerdo con el Presidente, dos de las personas que fueron retornados de Costa Rica y que arribaron la noche de este miércoles, venían con fiebre, "pero no es coronavirus, es influenza, parece", dijo.

Sin embargo, "todos (los 86) están en cuarentena. Se está haciendo visita domiciliar", para determinar que no haya ningún contagio o que resulten positivos.

Además, explicó que muchas personas están siendo vigiladas por agentes de la Policía Nacional Civil, "en especial con aquellas personas que nos da duda que no vayan a hacer la cuarentena".