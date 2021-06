Detienen a cazador de tigres que estuvo fugitivo durante 20 años

El hombre prófugo fue detenido luego de haber matado unos 70 tigres de Bengala.

OTRAS NOTICIAS: Juez juramenta como abogado al mismo hombre que condenó por tráfico de drogas en EEUU

La policía de Bangladés detuvo a un cazador furtivo buscado desde hace 20 años y al que se le adjudica haber matado unos 70 tigres de Bengala, una especie en peligro de extinción.

Habib Talukder, apodado "Bagh Shikari" (cazador de tigres), que era legendario en el sur del país, fue detenido por la policía el fin de semana.

El cazador de 50 años era "difícil" de atrapar, porque vivía en el linde del bosque donde se internaba cada vez que la policía realizaba redadas, dijo este lunes a la AFP el jefe de policía local, Saidur Rahman.

"Intentamos acorralarlo durante mucho tiempo. Un soplo finalmente nos permitió lograrlo al fin y enviarlo a la cárcel", dijo el oficial.

Las recolectas del cazador

Bagh Shikari había elegido como coto de caza los manglares de los Sunderbans, que se extienden sobre más de 10 mil kilómetros cuadrados y albergan una de las mayores poblaciones de tigres de Bengala del mundo.

El cazador furtivo comenzó su carrera recolectando miel en el bosque antes de dedicarse a cazar al gran felino cuya piel, huesos e incluso carne se venden a un alto precio en el mercado negro.

"Lo respetamos tanto como lo tememos", dijo Abdus Salam, apicultor de miel. "Es un hombre peligroso capaz de luchar solo con Mama (el tigre) en el bosque".

El departamento forestal de Bangladesh tenía solo 106 tigres de Bengala en 2015, contra 440 en 2004.

En 2019, la población había aumentado a 114 individuos gracias a una fuerte represión contra la caza furtiva.

Para el conservador regional de bosques, Mainuddin Khan, la detención del célebre cazador es un "alivio".

"Nos estaba dando serios dolores de cabeza. Era una gran amenaza para la biodiversidad del bosque", dijo Khan.