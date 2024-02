El día que Bunbury "confesó" su admiración por Gaby Moreno (video)

-

El cantautor español ha expresado su admiración por la guatemalteca. Tras ganar un Grammy, internautas recordaron el momento en redes sociales.

Tras su reciente triunfo en los Grammys, Gaby Moreno continúa siendo tema de conversación entre usuarios en las distintas redes sociales.

La cantante guatemalteca ganó el premio a "Mejor Álbum Pop Latino", por su producción "X Mí (Vol. 1)", la cual lanzó en mayo de 2023.

En ese sentido, en las últimas horas se ha vuelto viral un video en el que el artista español Enrique Bunbury revela su admiración por Gaby Moreno. Esto, durante una entrevista que hizo cuando visitó el país en 2014 para dar un concierto.

"Escuché su primer álbum y he seguido su trayectoria con admiración, escuchando a una grandísima cantante e intérprete (...) y tuvimos la ocasión de encontrarnos en México y para mí ella es un grandísimo talento que nos va a seguir regalando material increíble", expresó en ese entonces.

Incluso, el intérprete de "Destrucción masiva" mencionó que "puede contar conmigo en cualquier momento, hacer algo, cantar juntos, componer juntos, hacer algo juntos musicalmente. Estoy seguro que sería fantástico".

Dichas declaraciones han vuelto a sonar, luego de que Maluma lanzara una serie de sugerentes mensajes al no ganar el Grammy y que quedara en manos de la guatemalteca.

La "fúrica" reacción de Maluma

En sus redes sociales, el cantautor colombiano publicó dos textos que han escandalizado a internautas, pues aseguran que una vez más el famoso está molesto por los resultados.

"Que se define como POP music? Los leo , me quede con ganas del GRAMMY", escribió en su cuenta de X. La publicación recibió miles de reacciones y decenas de comentarios de sus seguidores.

Mientras que en Instagram escribió: "No ganamos en esta ocasión pero yo soy 'Don Juan', un OG, y este es el comienzo! Un Grammy no define ni la calidad ni el éxito de los artistas. Vivo de lo que amo y eso no lo cambio por nada! Gracias música!".

