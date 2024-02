Gaby Moreno rompe el silencio y le responde a Maluma (video)

-

La cantautora guatemalteca respondió a las críticas que Maluma hizo al ser ella la ganadora del Grammy.

Tras el reciente escándalo que generó Maluma con sus publicaciones por no ganar el Grammy, y cuestionar la categoría en la que Gaby Moreno fue ganadora, la cantautora guatemalteca rompió el silencio y habló sobre el tema.

Durante una entrevista en el programa Café AM de TV Azteca Guate, la intérprete de "Fronteras" reveló que hasta el momento sigue sin creer que haya ganado el megáfono, pues fue un acontecimiento que le emocionó mucho.

Pero además, expresó que aunque para algunos artistas no es importante ganar, para ella es un apoyo grande en su carrera y lo valora mucho.

"Es un reconocimiento que me están dando mis colegas, fue por una votación que hacen miembros de la Recording Academy, no están votando por popularidad, streams, por esto no", dijo.

Wow!! Grammy para Gaby Moreno ❤️ lo máximo!! Un orgullo y gran ejemplo de talento y humanidad. Sigue cosechando éxitos!!#ArribaGuate pic.twitter.com/DkdchDatoC — Marlene Martinez P. (@Marlene_MartinP) February 4, 2024

"Quizá para algunos no es tan importante, no lo necesitan, ya tienen todo ese éxito. Están cantando en estadios, tienen ya tantísimo éxito que a veces no comprendo por qué necesitan una estatuilla para validarlos, pero en mi caso como artista independiente es algo super importante", agregó.

Finalmente, Gaby Moreno confirmó su presentación en Guatemala el próximo sábado 25 de mayo y enfatizó que no tiene nada en contra de Maluma.

"Le mando todos mis buenos deseos a Maluma, de verdad, no tengo nada en contra de él", puntualizó.

Mira la entrevista:

La "fúrica" reacción de Maluma

En sus redes sociales, el cantautor colombiano publicó dos textos que han escandalizado a internautas, pues aseguran que una vez más el famoso está molesto por los resultados.

"Que se define como POP music? Los leo , me quede con ganas del GRAMMY", escribió en su cuenta de X. La publicación recibió miles de reacciones y decenas de comentarios de sus seguidores.

Mientras que en Instagram escribió: "No ganamos en esta ocasión pero yo soy 'Don Juan', un OG, y este es el comienzo! Un Grammy no define ni la calidad ni el éxito de los artistas. Vivo de lo que amo y eso no lo cambio por nada! Gracias música!".

Foto: captura de pantalla