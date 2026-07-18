La lluvia fue protagonista en Nueva Jersey previo a la final del Mundial

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En Estados Unidos cuando llega al celular una notificación del clima, hay que ponerle atención. En Nueva Jersey alertaron este sábado desde las primeras horas del día que habría fuerte lluvia y tormenta eléctrica, y sucedió.

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La selección española literalmente no pudo ni saltar al campo para el entrenamiento, el último formal antes del juego de hoy. Las autoridades no les permitieron por los "rayos" y la seguridad de todos.

Bajo techo, en un gran gimnasio, tuvieron que hacer algunos movimientos, afinando la estrategia definitiva que usarán contra los argentinos.

El entreno de la Albiceleste se retrasó unos 40 minutos por una tormenta eléctrica. (Foto: Rudy Martínez)

Mientras tanto, Messi y compañía sí pudieron completar parte de la práctica, aunque con retraso de casi una hora. Todo bien en los 15 minutos que nos dieron acceso para tomar fotos y ver detalles de los vigentes campeones del mundo.

¿El ambiente? Relajado, sonríe la "Pulga" y todos sus compañeros. Hacen bromas, se platican al oído, pero mantienen la mirada seria. Más la del entrenador, Lionel Scaloni, quien parecía más enfocado en estar pensando en cómo jugarle a España.

Argentina se reporta lista para la final. (Foto: Rudy Martínez)

A un costado de la cancha, en esos veloces 15 minutos que permite FIFA, cientos de periodistas acreditados haciendo la cobertura del último entreno oficial prepartido, de los 207 que hubo en todo el Mundial (menos el de España), desde el ya lejano, pero nostálgico 10 de junio, cuando apenas empezaba la fiesta.

Por la tarde, ambos planteles, cada uno en su hotel, compartieron con sus familias momentos especiales, previo a definir al nuevo monarca.

Lionel Scaloni durante el entreno de sus pupilos de este domingo. (Foto: Rudy Martínez)

¿Cómo estará el clima el domingo?

Según las aplicaciones del clima en Estados Unidos, el domingo habrá 45 por ciento de posibilidad de lluvia, aunque más para la tarde-noche. La final iniciará a las 3:00 p. m. (hora local), a la 1:00 de Guatemala.

La buena noticia es que la tormenta de ayer disipó un poco el aire contaminado que se sentía desde el miércoles pasado, producto de incendios feroces en Minnesota y Canadá.