Didier Deschamps deja Francia con un legado histórico; Zidane sería su sucesor

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Didier Deschamps pondrá fin este sábado a su etapa como seleccionador de Francia con un partido que ningún equipo quiere disputar: el duelo por el tercer lugar del Mundial.

La derrota en semifinales ante España frustró el cierre ideal para el técnico más exitoso en la historia de Les Bleus.

Un legado histórico

Deschamps deja cifras difíciles de igualar. Es una de las tres personas que conquistaron la Copa del Mundo como jugador y entrenador, junto al brasileño Mario Zagallo y el alemán Franz Beckenbauer.

DESCHAMPS DEJA FRANCIA Y ELLOS SON LAS OPCIONES PARA OCUPAR SU LUGAR



La partida de Didier #Deschamps tras la eliminación de Francia en el Mundial 2026 deja un vacío para el que Zinedine #Zidane suena como el principal candidato a tomar las riendas del seleccionado.



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Además, es el entrenador con más partidos dirigidos (26) y más victorias (20) en la historia de los Mundiales, con apenas tres derrotas. También es uno de los dos únicos técnicos que llevaron a su selección a los cuartos de final en cuatro Copas del Mundo consecutivas, junto al alemán Helmut Schon.

Tomó las riendas de Francia en 2012, tras un periodo de inestabilidad, y deja una generación marcada por un título mundial (2018), un subcampeonato (2022), una Liga de Naciones y una final de Eurocopa, consolidando al equipo entre las grandes potencias del balompié internacional.

Deschamps dirigió por penúltima vez a Francia el pasado martes. (Foto: AFP)

Su gran obstáculo

Sin embargo, su despedida llega envuelta en críticas. La principal razón tiene nombre propio: España, convertida en la gran pesadilla de Deschamps. La Roja eliminó al cuadro galo en las semifinales de la Eurocopa 2024, volvió a imponerse en la Liga de Naciones y ahora le cerró el paso hacia la final del Mundial.

Para intentar romper esa tendencia, el técnico renovó el equipo y modificó su propuesta. Dejó atrás el tradicional 4-3-3 para apostar por un 4-2-3-1 que diera mayor libertad a Kylian Mbappé, rodeado por atacantes como Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué.

El cambio convirtió a la selección gala en un equipo más ofensivo y vistoso durante el torneo, pero volvió a quedarse corto en el momento decisivo. Antes del Mundial, Deschamps ya había señalado a España como la gran favorita al título, una percepción que reiteró antes de la semifinal y que terminó confirmándose en el césped de Dallas.

¡EL RÉCORD DE DESCHAMPS! El DT de Francia alcanzó los 26 partidos mundialistas dirigidos con una misma Selección y superó los 25 de Helmut Schon.



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El cierre de una era

Ahora, mientras el nombre de Zinedine Zidane suena con fuerza para asumir el banquillo francés, Deschamps afrontará su último compromiso al frente de la selección. Será el cierre de una era que, pese a no terminar con otro título, quedará como la más brillante en la historia del futbol francés.

*Con información de agencias