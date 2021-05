Difunden video de Cristian Castro imitando a Luis Miguel

A propósito del mito de la rivalidad entre Luis Miguel y Cristian Castro, ahora salieron a la luz detalles de una imitación que Cristian hizo de "el Sol", en una entrevista de hace 10 años.

Hace 10 años, Cristian Castro asistió al programa de radio "El show de Piolín", donde con humor habló del supuesto conflicto con Luis Miguel e, incluso, bromeó sobre el triángulo amoroso con Daisy Fuentes.

En el video, Castro aparece cantando "Ahora te puedes marchar", entonando la voz de LuisMi, luego hizo la imitación de una supuesta declaración que daría "el Sol" acerca de él: “Sinceramente estoy muy molesto con este chico Cristian, me gusta que canta un poquito así canciones y me sigue, pero eso de salir con Daisy la verdad no me gustó para nada”, dijo, entre risas.

El conductor de la emisión, Eddie “el Piolín” Sotelo, señaló en ese momento que en la línea tenía a la modelo Daisy Fuentes, como broma para el cantante.

“Luis Miguel, si te digo que tengo en la línea a Daisy Fuentes ¿qué harías?”, cuestionó el locutor. “No, mejor ahí le paramos”, dijo Castro, y se negó a volver a imitar a LuisMi.

El mito de la rivalidad entre “el Sol de México” y Cristian Castro, se confirmó con el tercer capítulo de la segunda temporada de "Luis Miguel la serie".

En entrevista con el productor de Cristian

El productor musical Alejandro Zepeda habló de los celos que "el Sol" sentía por el hijo de Verónica Castro: “Se enojaba tanto, que cada vez que alguien ponía un disco de Cristian Castro, lo aventaba por la ventana del coche”, indicó.

También aseguró que Luis Miguel le robó el Grammy a Castro, pues movió sus influencias en la música para lograrlo.

Por otra parte, Zepeda habló de una situación de la serie de Luis Miguel que le molestó, pues omitieron su trabajo en el exitoso álbum de Cristian. Reveló que él es el realizador de la música de Cristian, y no el guitarrista Kiko Cibrián, como se dice en la serie.

"Nunca me esperé salir a defender mi trabajo, Verónica Castor me pidió hacerle un disco a Cristian, en la serie se dice que Kiko Cibrián hizo el disco de Cristian, que lo produjo y eso es mentira, el disco lo produje yo, y a Kiko yo lo contraté como guitarrista", aseguró.

