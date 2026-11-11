El Congreso aprueba de urgencia nacional la Ley de Cine en Guatemala

-

El Congreso de la República aprobó Ley de Cine con siete enmiendas en la normativa. Los diputados aprobaron la propuesta de urgencia nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Ley de Cine en Guatemala: propuesta se redefine con incentivos y menos cargas

Con 132 votos a favor, el Congreso de la República aprobó el Decreto 27-2026, Ley de Cine en Guatemala, que establece la creación del Instituto Guatemalteco de Cine y un Fondo de Fomento para financiar producciones cinematográficas nacionales.

La normativa fue aprobada de urgencia nacional e incorpora siete enmiendas.

La normativa contempla la creación del Instituto Guatemalteco de Cine como una entidad descentralizada, encargada de impulsar la industria cinematográfica nacional, promover la formación de profesionales y fomentar la producción, distribución y exhibición de películas guatemaltecas.

La diputada Victoria Palala quien impulso la aprobación de Urgencia Nacional en el Pleno, señaló que invertir en la industria cultural no representa únicamente un gasto, sino una oportunidad para generar actividad económica y distribuir recursos en distintos sectores.

Asimismo, explicó que esta industria no se limita a directores y artistas, pues también genera trabajo para carpinteros, transportistas, personal de alimentación, maquillistas y encargados de vestuario, entre otros oficios que participan en las producciones.

La diputada Victoria Palala presentó la moción para acelerar la aprobación de la propuesta en Urgencia Nacional. (Foto: Archivo/Soy502)

¿Qué cambios incorporan las siete enmiendas a la Ley de Cine?

Participación de los sectores cinematográficos

Se establece que el Ministerio de Cultura y Deportes deberá garantizar que todos los sectores de la industria cinematográfica interesados puedan participar en la elección de sus representantes ante el Consejo Nacional de Cinematografía. Con esto se busca que la integración de este órgano incluya a distintos actores del sector.

Cooperación con entidades extranjeras

Se modifica una de las atribuciones del director ejecutivo del Instituto Guatemalteco de Cine para permitirle establecer relaciones de cooperación técnica y suscribir convenios con instituciones similares de otros países.

Sin embargo, estos acuerdos deberán limitarse a sus competencias y no podrán comprometer al Estado en obligaciones internacionales que le corresponden exclusivamente.

La iniciativa ya había avanzado hasta tercer debate, pero regresó para incorporar enmiendas que los diputados habían discutido previamente. (Foto: Organismo Legislativo)

Licencias de rodaje sin censura

Se aclara que las licencias para filmar en Guatemala tendrán únicamente carácter administrativo. Esto significa que el permiso no podrá condicionarse al contenido, las opiniones o los temas que aborde una película.

Tampoco podrá utilizarse para censurar o limitar la libertad de creación y expresión audiovisual.

Controles en las contrataciones

Se incorporan requisitos para las contrataciones que se realicen bajo las excepciones contempladas en la ley. El Instituto deberá justificar por qué necesita contratar, comprobar que el precio sea razonable y que cuenta con presupuesto, además de verificar la idoneidad del proveedor.

También tendrá que publicar las contrataciones en Guatecompras para que puedan ser fiscalizadas.

Límites al financiamiento de películas

Se modifica la forma en que se utilizarán los recursos del Fondo de Fomento de Cine.

La nueva disposición establece que el financiamiento podrá cubrir hasta el 50% de los proyectos, incluidos procesos de producción, coproducción, posproducción, distribución y exhibición de películas guatemaltecas.

También contempla subsidios para formación e investigación cinematográfica y recursos para preservar el patrimonio audiovisual.

La normativa fue aprobada de urgencia nacional, en un único debate, e incorpora siete enmiendas. (Imagen: Organismo Legislativo)

Además, establece que un mismo beneficiario no podrá recibir fondos en años consecutivos para financiar la misma etapa de producción. Los desembolsos se realizarán por etapas y estarán sujetos al cumplimiento de un cronograma y de los avances del proyecto.

Eliminación de una restricción para acceder al fondo

Se eliminó la literal D del artículo que establece las excepciones para recibir recursos del Fondo de Fomento de Cine en el articulo 46. Es decir, se suprime una de las restricciones contempladas originalmente para acceder a los beneficios de la normativa.

Aprobación de urgencia nacional

Se establecer que el decreto será declarado de urgencia nacional y aprobado en un único debate, con el respaldo de las dos terceras partes del total de diputados.

La ley entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.