¡Mientras grababa! Disparan contra youtuber que hace bromas pesadas (video)

El creador de contenido fue atacado con un arma de fuego mientras grababa en un centro comercial.

Tanner Cook, youtuber de 21 años, famoso por realizar bromas pesadas a la gente en las calles, fue atacado con arma de fuego cuando realizaba un video.

El hecho ocurrió en un centro comercial de Estados Unidos. Mientras filmaba para su canal en YouTube, un hombre le disparó directo en el abdomen.

La noticia fue confirmada por la familia de Cook, quien tuvo que ser trasladado a cuidados intensivos luego de que la bala atravesara su estómago e hígado, según informes internacionales.

El Youtuber Tanner Cook reconocido por hacer bromas pesadas (cagaleras) a personas random, fue atacado por una de las personas a quien estaba haciendo una broma. Cook recibió un disparo que le atravesó el estómago y el hígado. Alan Colie el responsable ya fue aprehendido. pic.twitter.com/4beRBcpgf8 — Meredith G. ️✨ (@MerGarza) April 7, 2023

Cook se habría acercado al hombre para hacerle una serie de preguntas usando el traductor de Google, pero esto no habría agradado al agresor por lo que accionó su arma.

Lo arrestan

Tras la intervención de la policía, lograron arrestar al sospechoso del ataque identificado como Alan Colie de 31 años.

Ahora enfrenta cargos de lesiones maliciosas agravadas, uso de arma de fuego y descargar un arma dentro de un edificio.

Tanner Cook es un famoso youtuber con más de 40 mil suscriptores en su canal.

Su contenido suele ser sobre bromas pesadas que en muchas ocasiones han molestado a terceros, tal y como ocurrió esta vez.