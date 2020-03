El "donativo" de un prófugo de la justicia al Gobierno

En Casa Presidencial se instaló un ascensor para uso personal del presidente Alejandro Giammattei, el cual fue donado por Gustavo Herrera hijo. La estructura no fue adquirida por el Ejecutivo, sino que fue una donación que hizo la empresa Corporación GAP, Sociedad Anónima, propiedad de Gustavo Adolfo Herrera Acevedo (prófugo por un caso de corrupción en el IGSS e hijo del operador político Gustavo Herrera Castillo.

Gustavo Herrera Castillo es un conocido operador que rondó las comisiones de postulación para la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones de 2014. Se le conoce como El Gato y como Tren Parado. La CICIG evidenció sus operaciones, de las cuales él intentaba influir a través de regalos, coimas y negociaciones entre los aspirantes y los comisionados. Antes de que fuera capturado, huyó hacia Nicaragua, donde se sospecha que se mantiene. Su hijo, Gustavo Adolfo Herrera Acevedo también está vinculado al Caso Fénix, un caso de lavado de dinero para limpiar el origen de los sobornos a través de empresas de cartón.

El 6 de enero, la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) solicitó a la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes, un permiso para instalar en Casa Presidencial un ascensor para uso del presidente Alejandro Giammattei. Dicho permiso fue aprobado el 10 de enero y para el 14 ya estaba funcionando.

Para justificar el proyecto, se tomó en cuenta el artículo 13 de la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, que señala que las instituciones públicas y las privadas deberán promover, a las personas con discapacidad, los servicios de apoyo y las ayudas técnicas requeridas para garantizar el ejercicio de sus derechos y deberes.

El exsecretario de la SAAS, Orlando Ramírez, dijo a Soy502 que, durante las fiestas navideñas, el ahora jefe de la secretaría, Héctor Castillo, le solicitó que se instalara un elevador antes del 14 de enero para uso del presidente Giammattei, pero dicha solicitud fue denegada porque no había disponibilidad financiera.

“Ya teniendo dos meses de tener acercamientos con nosotros, el señor Héctor Castillo solicitó la posibilidad de instalar un elevador en las instalaciones de Casa Presidencial para tener un fácil acceso del señor presidente electo. Sin embargo, se le hizo la observación que por el monto que ellos solicitaban se debía hace una cotización y que ya se había hecho el cierre y no se contaba con fondos para adquirirlo que según habían dicho ellos era un monto de Q300 mil”.

Tras no contar con el apoyo financiero de la SAAS, Castillo y otros cercanos a Giammattei buscaron un donante. A inicios de enero, Castillo le comunicó a Orlando Ramírez que habían conseguido el elevador y que era necesario pedir una autorización para instalarlo en Casa Presidencial.

Tras cuestionar a Ramírez por el nombre de la empresa que donó e instaló el ascensor, no dio ningún nombre. También explicó que no firmó ningún documento que aceptaba la donación.

El pasado miércoles 26 de febrero, Soy502 entrevistó al titular de la SAAS, Héctor Castillo, y al Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Carlos Sandoval, quienes confirmaron que el elevador fue una donación, pero no dieron el nombre de la empresa, aduciendo que no lo conocían.

“No tenemos el nombre. ¿Por qué? Porque viene un proceso de registro de aceptación de la donación en donde ahí vamos a ver dentro de la documentación el nombre (del empresario). Esa es la parte que nosotros todavía no tenemos en documentación, no la tenemos”, justificó Sandoval.

En dicha entrevista, Carlos Sandoval dijo que la instalación del ascensor era vital porque la Casa Presidencial no está adecuada para personas con discapacidades.

