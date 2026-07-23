Dueño de panadería "El Quetzal" en Florida podría ir preso y ser deportado

Tras su arresto viral, el guatemalteco Jacob Zapeta Castro, propietario de la panadería y cafetería El Quetzal, ubicada en Lake Worth Beach, Florida, podría ir a prisión y ser deportado a Guatemala.
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Jacobo fue detenido el 9 de julio de 2026 por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) frente a clientes, empleados y sus dos hijos.
Jacob Zapeta Castro, dueño de cafetería "El Quetzal", es acusado por ICE
El 14 de julio, las autoridades federales acusaron al guatemalteco de reingresar al país sin autorización, luego de que lo deportaran en 2013 y de nuevo en 2017.
La posible sentencia a Jacob Zapeta , dueño de cafetería "El Quetzal" en Florida, Estados Unidos
Mark Eiglarsh abogado del guatemalteco explicó de manera oficial que si es declarado culpable podría enfrentar hasta 10 años de prisión, una multa de hasta $250 mil (Q1.9 millones), y una posible prohibición permanente para regresar a Estados Unidos o solicitar la ciudadanía.
Según ICE Zapeta Castro violó las leyes de migración al ingresar varias veces sin permiso a suelo estadounidense, también cuenta con antecedentes por conducir bajo los efectos del alcohol en 2012.
Aunque Jacob tenía una solicitud de asilo pendiente, en este proceso no constituye una defensa frente al cargo penal por reingreso ilegal.
Los familias afirman que él se entregó para evitar que sus trabajadores o clientes fueran detenidos, sin embargo, los reportes oficiales dicen que el guatemalteco habría intentado embestir a los agentes con un vehículo y utilizar la fuerza para impedir su arresto por estar ilegal en el país.