Ecuador cierra "con el dolor de la derrota" su debut en el Mundial 2026

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Ecuador cerró su primer partido en la Copa del Mundo "con el dolor de la derrota", dijo este domingo su director técnico Sebastián Beccacece, tras perder 1-0 frente a Costa de Marfil en su primer partido del Mundial 2026.

El marfileño Amad Diallo fue autor del gol en Filadelfia que le dio a Ecuador su primera derrota desde septiembre de 2024, en el minuto 90 tras un pase de Wilfried Singo.

El encuentro terminó "lamentablemente con el dolor de la derrota" para los tricolores, dijo en una rueda de prensa Beccacece al finalizar el partido. "Pero esto es el comienzo y hay que seguir trabajando", agregó.

"Es difícil empezar perdiendo", admitió por su lado el capitán Enner Valencia, el veterano capitán del Pachuca mexicano.

"Este grupo se ha caracterizado por salir de situaciones difíciles. Esta va a ser una más. Estoy seguro de que la vamos a sacar adelante", agregó el exastro del West Ham y el Everton de Inglaterra.

El técnico Beccacece da indicaciones a sus jugadores en el duelo ante Costa de Marfil. (Foto: AFP)

La Tricolor buscará recomponer el camino el sábado ante Curazao en Kansas City. Ese día, Costa de Marfil desafiará a Alemania en Toronto.

Alemania lidera por el momento el cuadrangular tras golear más temprano a Curazao por 7-1 en Houston.