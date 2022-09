Eduardo Losan, el actor guatemalteco que brilló en el "Festival de Venecia"

La trayectoria de Eduardo Losan incluye series estadounidenses, películas e incluso ha participado en festivales internacionales.

Eduardo Losan es un guatemalteco que logró ingresar al competitivo mundo de la actuación, su trayectoria incluye series estadounidenses, películas e incluso desfiló recientemente en el "Festival de Venecia" por su participación en "Master Gardener".

El actor conversó en exclusiva desde Europa con Soy502 para que contara un poco de su inicio en la actuación.

Eduardo Losan en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia. (Foto: AFP)

Su madre y abuelos maternos son de Coatepeque Quetzaltenango, su abuelo paterno es de Reu y su abuela paterna de San Antonio Suchitepequez, "Yo crecí en la zona 16 en la ciudad y me gradué del Colegio Interamericano, mi niñez fue muy linda, en mis vacaciones, Semana Santa y Navidad la pasaba en Coatepeque.

"Desde niño siempre me gustó actuar, salí en las obras de teatro del colegio e incluso de la iglesia, nunca pensé que sería mi carrera", contó.

"Como dato curioso cuando era niño me gustaba leer los diarios todas las mañanas antes de ir al colegio, en 2006 leí un artículo que hablaba de que un actor guatemalteco saldría en una película de Hollywood llamada 'Natividad', acerca de Jesús y quien haría el papel de José era un guatemalteco, Oscar Isaac, ahí supe que esto era tangible, que sí podía ser una carrera, me dije: 'si un guatemalteco puede yo también puedo', explicó, afirmando que su inspiración fue la carrera de su compatriota e incluso ya lo conoció.

(Foto: Imdb)

Losan se graduó de diversificado en 2011 y recibió una beca para estudiar en el extranjero, ingresando a "The University of New Orleans", (Universidad de Nueva Orleans), donde estudió dos carreras: "Bachelor in Film & Theatre Arts Business Administration" (Administración de empresas) y "Bachelor in Film & Theatre Arts AND Business Administration" (Cine con enfoque en actuación).

Fue un largo camino para poder actuar profesionalmente pues su estatus migratorio solo le permitía estudiar, al graduarse y conseguir permiso de trabajo inició sus castings para ingresar al mundo del cine.

(Foto: Eduardo Losan)

"Una directora de casting que me daba clases vio mi escena y me invitó a audicionar", allí comenzó todo hasta iniciar con un agente. "Comencé en papeles relativamente pequeños a trabajar en la producción de series y películas en la producción".

Entre sus papeles participó en la mini serie de comedia negra producida por George Clooney, llamada "On Becoming a God in Central Florida", protagonizada por Kirsten Dunst, donde interpretó a "Enrique", un instructor de baile una serie ambientada en 1992.

(Foto: Eduardo Losan)

(Foto: Eduardo Losan)

(Foto: Imdb)

Acerca de "Master Gardener":

Mi papel fue secundario, mi personaje se llama Xavier, aparezco a través de toda la película, es el papel más importante que he tenido hasta ahora, fue un sueño, podré trabajar con el director Paul Schrader, nominado al Oscar, es el guionista de la clásica "Taxi Driver" (1976), dirigida por Martin Scorsese".

"Yo soy uno de los trabajadores del jardín botánico, mi jefe directo en la película es el personaje de Narvel", aseguró.

La película muestra la trama de Narvel Roth un meticuloso horticultor de Gracewood Gardens, propiedad de la viuda acaudalada Sra. Haverhill, ella le pide a Roth que instruya a su atribulada nieta Maya como su aprendiz, su vida se ve sumida en el caos y surgen oscuros secretos de su pasado.

(Foto: Oficial)

La cinta se presentó en el festival por primera vez, esto es una gran oportunidad para el guatemalteco.

Actualmente Eduardo Losan reside en Estados Unidos, entre Nueva York y New Orleans donde desarrolla su carrera.

