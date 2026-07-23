Ejemplar de zorro es captado por vecinos en Villanueva

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Un zorro fue encontrado en la zona urbana de Villanueva, Guatemala.

Los vecinos villanovanos encontraron a un ejemplar deambulando entre los autos y uno de ellos lo tomó para trasladarlo a las autoridades correspondientes.

Foto: Romulo Bedoya.

¿En qué parte de Villanueva se encontró a un zorro?

El animal fue encontrado en la colonia la Enriqueta zona 5 de Villa Nueva, este joven dijo ser bombero y se lo llevó.

El zorro gris

El zorro gris se distribuye en los bosques mixtos de la ciudad de Guatemala, por ello es común verlo en el casco urbano.

Es una especie carnívora y omnívora, come frutas y caza pequeños animales e insectos. Es activo en el día y la noche, en zonas secas suele salir en la penumbra, trepa árboles y escala grandes rocas. Es un mamífero que también escala y trepa árboles, por ello puede vérsele en grandes rocas.

Recomendación del Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas en Guatemala dio a Soy502 recomendaciones en caso de encontrar ejemplares de fauna silvestre en zonas urbanas.

"Si ve fauna silvestre aparentemente sana y en buen estado, déjalos pasar, no intervengas y no te coloques en su camino, ya que podría ocasionar un accidente. Los animales por naturaleza buscarán dónde refugiarse. Evita que los perros, gatos, niños u otros adultos los molesten, ellos solo buscan sobrevivir y pronto se irán", explicaron las autoridades.

"Nada justifica apropiarte de un animal silvestre, ellos no son mascotas, nacieron para ser libres, no los lleves a tu casa con el objetivo de cuidarlos o criarlos, les haces mucho daño pues no luego no se pueden valer por sí mismos, su colecta ilegal del medio silvestre constituye un delito que atenta contra el patrimonio natural", dijo el Conap.

Si observas un caso de tráfico ilegal, denuncia inmediatamente ante las autoridades competentes:

MP: 3756-8368

PNC/DIPRONA 3032-5596

DIPRONA 4023-1746

MIRA:

Foto: Dalia Santos,