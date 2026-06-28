"Ellos son de Marruecos", dice Ouahbi sobre jugadores nacidos en Países Bajos

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El seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, aseguró este domingo que los futbolistas de su plantilla nacidos en Países Bajos son marroquíes "antes que nada" y pidió que mantengan toda su concentración en el partido del lunes frente a la Oranje, en Monterrey, por los 16avos de final de la Copa Mundial 2026.

El combinado africano tiene entre sus filas a varios jugadores nacidos en otros países. En particular, los defensas Noussair Mazraoui y Anass Salah-Eddine, y el centrocampista Sofyan Amrabat nacieron en Países Bajos.

"Ellos son de Marruecos antes que nada y van a vencer en el partido", dijo Ouahbi en rueda de prensa.

صور الندوة الصحفية قبل لقاء الغد أمام منتخب هولندا



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Añadió que él mismo, al ser de Bélgica, entiende la sensación de los jugadores nacidos en Países Bajos que defienden los colores de Marruecos.

"Es una sensación muy singular porque nos enfrentamos a un país que nos ha dado mucho", dijo.

El entrenador añadió que, pese a ello, busca que el equipo se concentre en el partido contra Países Bajos, que llega a esta instancia tras empatar 2-2 con Japón, vencer 5-1 a Suecia y 3-1 a Túnez en el Grupo F.

¿Cuándo y a qué hora juegan Países Bajos vs. Marruecos en los 16avos del Mundial 2026?

"Ellos quieren ganar el partido para Marruecos y no únicamente para perjudicar a Países Bajos; quieren ganar a favor de su país", dijo.

Marruecos llega a esta instancia tras empatar a un gol con Brasil, vencer 1-0 a Ecocia y 4-2 a Haití en el Grupo C, donde terminó segundo detrás de la Canarinha.

أول حصة تدريبية في المكسيك



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Ouahbi también recordó que Marruecos fue la primera selección africana en superar la fase de grupos de un Mundial, una gesta lograda en México 1986. Aquella histórica campaña terminó precisamente en Monterrey, donde cayó 1-0 frente a la entonces Alemania Federal en los octavos de final.

"Recuerdo muy bien ese partido con Alemania (...) tenía 10 años y para ser sincero estamos muy contentos, queremos estar aquí", dijo. "Ahora quiero llegar mucho más lejos de lo que hicimos en 1986".