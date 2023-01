Las emotivas palabras que una mujer dedicó a su hijastro en plena boda

Una mujer que contrajo matrimonio con un hombre que ya tenía un hijo le dedicó unas emotivas palabras al pequeño durante la boda, conmoviéndolo hasta las lágrimas.

Vanessa Lynch de 30 años dio un importante mensaje Henry de 9 años al decir sus votos frente a los presentes.

“Sé que no estaba el día que viniste al mundo, no estuve allí para tus primeros pasos o tus primeras palabras pero te prometo que estaré allí para muchas más de tus primeras experiencias”. comenzó.

“Prometo amarte como si fueras mi hijo y, por último, prometo que seré la mejor esposa para tu padre. También prometo ser la mejor madrastra que pueda ser para ti”, siguió.

Tanto su esposo Craig Lynch como el niño rompieron en llanto. Vanessa le hizo esta pormesa a su hijastro para que no creyera que “solo iba a ser una mujer con la que su padre se estaba casando”.

La pareja se conoció cuando estudiaban en “Augsburg College” y en su primera cita Craig le presentó a su hijo Henry y desde entonces fue incluido en la relación.

“El hecho de que no compartas sangre con alguien no significa que no puedas ser una familia. Todo proviene del amor que sienten por una persona y lo que se comprometen el uno con el otro”, explicó Vanessa.

