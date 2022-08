"No es por dinero": así fue la emotiva despedida de Casemiro del Real Madrid (video)

El brasileño agradeció al club por los años que vistió la camiseta, pero ahora va en un nuevo desafío.

Casemiro ya es historia del Real Madrid. Finalizó el acto de sus despedida como jugador blanco, se cierra su etapa como madridista con 18 títulos conquistados, entre ellos cinco Champions.

Casemiro dejó en claro que su decisión de marcharse no es económica, sino que responde a la necesidad de nuevos retos una vez que tras la conquista de la última Champions en París llegó a la conclusión de que su ciclo en el Madrid había llegado a su fin.

"Al acabar la final de la Champions tenía la sensación de que se acababa mi ciclo. Soy honesto. Después de las vacaciones, con la cabeza tranquila, la sensación era la misma. Ya hablé con el club nada más acabar la Champions. Mi esposa me apoyó desde el inicio. Mi familia siempre estuvo a mi lado en esta decisión. Fue muy difícil hablar con el presidente, pero siempre fue honesto con él", explicó.

Sobre su partida que relacionaban con un mejor contrato, Casemiro aseguró que: "Los que piensan que me voy por dinero es porque no me conocen. Creo que son pocos y no me conocen. No es por dinero. Se equivocan. Eso no es así".

El brasileño no ocultó su emoción y derramó lágrimas en su mensaje en el la ceremonia de despedida, para unirse en las próximas horas a la disciplina del Manchester United.