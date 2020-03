Escuela de hija de Alicia Machado presenta caso de coronavirus

Alicia Machado mostró su preocupación por la rápida propagación del coronavirus en su comunidad, más, porque en la escuela en la que su hija estudia ya se presentó un caso.

La reina de belleza y actriz hizo publicó un video en que entrevista a su hija, Dinorah, quien asegura que en su instituto un estudiante ya había dado positivo al COVID-19.

La pequeña mostró en la pantalla de su teléfono una entrevista que un canal de televisión de la localidad hizo a una mujer, respecto al tema, y se puede apreciar que el niño infectado está atrás.

"Les quiero contar que estoy aquí en mi casa con mi hija Dinorah", expresó la venezolana mientras tocaba la puerta del dormitorio de su hija para que ella misma explicara a los seguidores qué había ocurrido en su lugar de estudios.

“ Un niño de mi escuela tiene coronavirus y cinco personas en Bal Harbour ya lo tienen" ” Dinorah.

La pequeña muestra que un canal entrevistó a los maestros afectados por el caso del niño infectado. (Foto: captura de pantalla)

"No sé ¿ustedes qué opinan?... estoy tan angustiada, muy preocupada, mañana no la voy a mandar al colegio, lo siento mucho. Me da miedo", dijo Machado.

"Imagínese yo trabajando, mañana tengo un día largo de entrevistas. Las puse en la mañana precisamente para aprovechar que la niña está en la escuela y así yo trabajo", expresó.

"Más allá de eso, ahora la angustia de estas cosas. Gracias a Dios tenemos un buen seguro médico y pues ahí vamos", agregó.

Solo en Estados Unidos se registraron más de mil 400 casos confirmados de COVID-19 y ya se reportó 40 muertes por la enfermedad.