España y Argentina juegan por la gloria en la final de United 2026

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Después del largo camino recorrido en la Copa del Mundo de United 2026, España y Argentina se presentan este domingo en el estadio Nueva York / Nueva Jersey para disputarse el título de campeón del mundo, en una final en la que el español será el idioma predominante.

"La Gran Manzana" ya está preparada para albergar la que se convertirá en la segunda disputa por el título en la que dos selecciones hispanohablantes sean los protagonistas luego de la ya lejana primera edición de 1930, en la que Uruguay se impuso a la Albiceleste para levantar el primer trofeo.

La Trionda especial para la final ya está lista para rodar en el césped del MetLife Stadium de Nueva Jersey. (Foto: AFP)

Así pues, los argentinos reaparecen en el último juego del torneo para defender la corona conquistada hace cuatro años en Catar luego de superar un camino repleto de dudas, sufrimiento y satisfacción, en donde dejó en el camino a Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra.

Con Lionel Messi como principal figura, la selección comandada por Lionel Scaloni tratará de convertirse en la primera selección en la historia en conseguir dos "dobletes" de Copa América y Mundial, como lo hicieron ya en 2022, cuando también ganaron como los reinantes campeones de Conmebol.

El duelo entre Lamine Yamal y Lionel Messi es uno de los que más llaman la atención en este duelo. (Foto: AFP)

También aspirante

Por el otro lado, España tampoco se queda atrás. La Roja llega como los actuales monarcas de la Eurocopa y como ya hicieron en Sudáfrica 2010 cuando levantaron la Copa siendo los campeones de la UEFA, este año podrían repetir la hazaña, algo también sin precedentes.

De hecho, la final en el MetLife Stadium, casa habitual de los Jets de la NFL, será el escenario de la primera ocasión en la que los campeones de Sudamérica y Europa se enfrenten por la máxima gloria en un Mundial.

Sin duda alguna, este es un hecho que le agrega otro sazón a un duelo que de por sí ya es picante, sobre todo tomando en cuenta que ambas debían verse las caras en marzo para la Finalissima, pero que ese duelo nunca terminó por concretarse debido a desacuerdos entre ambas federaciones.

El MetLife Stadium, conocido para este torneo como Estadio Nueva York / Nueva Jersey, será el escenario para la disputa por el título. (Foto: AFP)

El conjunto europeo se presentará en el duelo por la gloria tras haber superado a Austria, Portugal, Bélgica y Francia, en donde solo recibió un gol, en los cuartos de final contra los belgas.

La mesa está servida, con el postre de que será la primera ocasión en que los dos mejores equipos del ranking FIFA a la hora del sorteo se peleen por sentarse en el trono máximo por los próximos cuatro años. ¿Quién reinará el futbol?