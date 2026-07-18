España suspende su última práctica y Argentina entrena con llovizna

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Las fuertes tormentas eléctricas que azotaron este sábado Nueva Jersey alteraron los planes de España y Argentina en la víspera de la final del Mundial, que disputarán este domingo en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

La selección española canceló su último entrenamiento al aire libre debido al protocolo de seguridad vigente en Estados Unidos, que obliga a suspender las actividades cuando se detectan relámpagos en un radio de 13 kilómetros.

El equipo de Luis de la Fuente tenía previsto entrenar en el Melanie Lane Training Ground, pero, tras una intensa lluvia acompañada de rayos y truenos, la Real Federación Española de Futbol informó que la sesión quedaba suspendida y que los jugadores realizarían únicamente trabajos de activación bajo techo.

Los medios debieron retirarse del entreno de la selección española debido a las lluvias. (Foto: AFP)

Argentina sí pudo salir al campo

A pocos kilómetros de distancia, la Albiceleste también sufrió un retraso de casi 50 minutos en su entrenamiento debido a las condiciones meteorológicas.

Sin embargo, cuando la lluvia dio una tregua, el equipo dirigido por Lionel Scaloni pudo completar parte de la práctica sobre el césped del complejo Columbia Park, en Morristown.

Con Lionel Messi al frente, la vigente campeona realizó ejercicios físicos, trabajos de activación y posteriormente entrenamiento con balón, mientras que los tres guardametas aprovecharon para disputar minipartidos de futvóley durante el tramo abierto a la prensa.

Messi se mostró optimista en el entrenamiento de la Albiceleste. (Foto: AFP)

También afectó el humo

Las inclemencias del tiempo se sumaron a otro inconveniente que ya había marcado la preparación de ambas selecciones entre jueves y viernes: el humo provocado por los incendios forestales en Canadá, que llegó hasta la zona de Nueva Jersey.

De acuerdo con expertos, la lluvia registrada este sábado contribuirá a dispersar el humo y reducir los riesgos para la final entre los campeones de Europa y Sudamérica.

*Con información de AFP