Espectacular foto del Pacaya que revela riesgos en comunidades

Una imagen captada por el fotógrafo David Rojas muestra la impresionante erupción del volcán de Pacaya y el riesgo que corren varias comunidades que localizadas en los alrededores del coloso.

El fotógrafo paisajista captó la imagen desde el volcán de Acatenango durante la madrugada del jueves 1 de abril. Rojas narró a Soy502 que realizó el ascenso al Acatenango el miércoles y la fotografía la captó desde allí.

En la fotografía del volcán de Pacaya se puede observar el riesgo que corre la aldea El Patrocinio, la cual está ya muy cerca de los flujos de lava.

Además, comentó que desde el Acatenango podía observarse cómo la ceniza del Pacaya llegaba hasta el mar, impulsado por los fuertes vientos que se han registrado en los últimos días.

También realizó un video en el que muestra la erupción de los volcanes Pacaya y Fuego, ambos en una explosión casi cronometrada.

Los ríos de lava y la actividad del volcán Pacaya visibles desde el volcán Acatenango ésta madrugada. #Guatemala https://t.co/ztikN0epgp pic.twitter.com/eOfeK7DlaL — Volcanero chapín (@DavidRojasGt) April 2, 2021