La final del Mundial ya se vive en Nueva York con un show al estilo de Estados Unidos

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La gran final de la Copa del Mundo será en Nueva Jersey, pero la fiesta, por ahora, es toda en la "Gran Manzana" en Nueva York, símbolo cultural y hasta económico de Estados Unidos y por ello elegida como sede.

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Los norteamericanos le han querido poner su toque al soccer, como le dicen, y este viernes quedó demostrado nuevamente. En medio de las conferencias de prensa obligatorias de los entrenadores, hubo un show con la copa, llegadas en helicópteros, presencia de estrellas del deporte estadounidense e invitados de lujo.

La copa que todos quieren, pero que solo una selección podrá levantar el domingo. (Foto: Rudy Martínez)

La noticia en el Javits Center (un enorme centro de convenciones), era que llegaba Messi, pero no se sabía bien a qué. Nosotros nos movilizamos al lugar donde saldría a escena y nos encontramos con la sorpresa de que los organizadores tenían algo preparado, en paralelo a las conferencias.

La "Pulga" estuvo sonriente durante el evento. Fue aplaudido por los asistentes. (Foto: Rudy Martínez)

Por un lado, los argentinos: "Dibu" Martínez, Lionel Scaloni y Messi. A un costado, y con la copa de por medio, Rodri y Luis de la Fuente, por los españoles. Todos viajaron en helicóptero para evitar el tráfico pesado de la ciudad que tiene fama de no dormir.

La sensación era que los iban a entrevistar, una pregunta a cada uno, pero no necesariamente periodistas; invitaron a figuras de talla mundial como el tenista Novak Djokovic, el exjugador de futbol americano Tom Brady y el basquetbolista de la NBA, Kevin Durant.

Tom Brady, ganador del Super Bowl en 7 ocasiones, también estuvo en el show. (Foto: Rudy Martínez)

Entre bromas, bulla y problemas increíbles con el audio, pasaron el momento y lo sellaron todos los protagonistas con una selfie que quedará para todos los tiempos, por cierto, con ambos técnicos, Scaloni y de la Fuente, fuera de escena y conversando a un costado.

Mientras, las figuras se tomaban una "selfie", los técnicos Scaloni y de la Fuente se fundieron en un abrazo. (Foto: Rudy Martínez)

Antes y después, las conferencias. Afluencia masiva de comunicadores de todo el planeta; se hicieron lejos del estadio y en el día -2, para que hoy estén más "tranquilos". Se tiraron flores ambos, argentinos y españoles. Así que el juego empezará, como debe ser, empatado y en armonía.

Reporte del día

Nueva York y Nueva Jersey están separados por unos kilómetros, pero ya palpitan el día más esperado por los futboleros cada cuatro años.

Travis Scott puso el toque musical al festival de finalistas. (Foto: Rudy Martínez)

La enorme nube de humo que azotó los días anteriores, ayer aclaró un poco y se espera que el aire contaminado, proveniente de incendios en Canadá, vayan desapareciendo para la jornada del partido. Ojo, también hay alerta de lluvias.