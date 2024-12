Estas son las imágenes del avión que se estrelló en Kazajistán (video)

-

Una tragedia aérea ocurrió este 25 de diciembre en Kazajistán, luego del desplome de un avión que dejó como saldo 38 fallecidos.

OTRAS NOTICIAS: Se estrella otro avión en menos de una semana con 67 pasajeros a bordo

Tras el accidente aéreo protagonizado por un avión Embraer 190 de fabricación brasileña en Kazajistán, múltiples videos han circulado en redes sociales con imágenes antes y durante la tragedia.

El sitio Alerta News 24 mostró un video en donde se observa que el avión subió y bajó varias veces antes de estrellarse.

| URGENTE: Este vídeo muestra lo que ocurrió minutos antes del accidente aéreo en Kazajstán. El avión subió y bajó varias veces antes de estrellarse. pic.twitter.com/OeFE4G9szu — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 25, 2024

También hay imágenes que revelan que dicho transporte pudo haber sido blanco de un ataque, extremo que aún no ha sido confirmado por las autoridades.

#URGENTE #JustoAhora ⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️

El avión de la aerolínea AZAL de AZERBAIYÁN que cayó en KASAJISTAN aparentemente fue DERRIBADO☄️☄️la aeronave muestra huellas de metralla antiaerea‼️ pic.twitter.com/Dc466O2meI — CARLOS AGUIAR-NOTICIAS DE GEOPOLITICA (@Geopolitik_2030) December 25, 2024

Otra teoría cita que al parecer, las condiciones climáticas fueron la causa de dicho accidente en donde se estima que son 38 los fallecidos.

#Kazajistán | #ATENCIÓN

Las autoridades informaron que 32 de las 71 personas que viajaban en un vuelo de #Kasajisntan lograron sobrevivir. Al parecer las condiciones climáticas fueron la causa del accidente. pic.twitter.com/enhRHJME0Q — NoticieroSé (@NoticieroSe) December 25, 2024

Incluso, circuló un video tomado por un pasajero en los momentos previos al accidente y se observa cómo las bolsas de oxígeno ya colgaban sin control, un grito y luego la transmisión se interrumpe para dar paso a imágenes de varios pasajeros heridos.