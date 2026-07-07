Este fue el partido del Mundial 2026 con récord de audiencia

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Al cierre de los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026, el partido con el mejor registro de teleaudiencia fue el de Estados Unidos contra Bosnia y Herzegovina disputado el 1 de julio en la Bahía de San Francisco.

El récord de audiencia ascendió a los 36,2 millones de televidentes.

Weston McKennie fue el jugador de Estados Unidos que acumuló más minutos disputados en el Mundial 2026, con 504. (Foto: AFP)

Se prevé que el duelo entre los hombres de Mauricio Pochettino y Bélgica, supere la cifra, pero hasta el momento no se cuenta con datos oficiales de la transmisión.

Con estas cifras, el EE. UU–Bosnia ha sido el partido de futbol más seguido en la historia de Estados Unidos, tanto en inglés como en español. Telemundo, una de las cadenas con derechos para la transmisión de los juegos, registró una audiencia de 9,8 millones de espectadores.

Malik Tillman anotó en dos ocasiones y sumó 1 asistencia en 415 minutos disputados. (Foto: AFP)

Por su lado, FOX, responsable de las transmisiones en inglés, reportó una audiencia de 26,4 millones de visualizaciones.

Estados Unidos fue eliminado este lunes tras la derrota 1-4 contra Bélgica.