Esto dice Bernardo Arévalo sobre la petición de Consuelo Porras

La fiscal general, Consuelo Porras, recalcó la invitación al presidente Bernardo Arévalo a su despacho.

Simulando el video del presidente del Congreso, Nery Ramos, las fiscal general, Consuelo Porras, reiteró su invitación al presidente Bernardo Arévalo y le pidió asistir a la cita.

La invitación fue hecha horas después de que Porras dejara prácticamente plantado al Gabinete de Gobierno, hecho que el presidente Arévalo calificó como una actitud "inaceptable" y "espuria", razón por la que adelantó que presentarán acciones legales, pero están "calculando el momento oportuno".

La cita está programada para mañana a las 9 horas en el Salón Mayor de la sede central del Ministerio Público (MP).

Sin embargo, el presidente Arévalo ya le hizo ver a Porras que enviará a un delegado y, ante su insistencia en la invitación, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia recalcó: "Como se indicó en su momento, el señor Presidente designó al Ministro de Gobernación para atender la referida invitación".

Insistencia

En tanto, en su video Porras lamentó que Arévalo se vaya ausentar de la cita y que le enviara una nota donde le informaba que sería el Ministro de Gobernación el que asistiría a la convocatoria.

"Se recordarán que fue el presidente que me citó; sin embargo, no se pudo dar, dado que no era la forma adecuada. Me invitó, tampoco se pudo dar, ya que no era la manera adecuada. Entonces yo lo invité para que pudiera asistir al Ministerio Público y poder coordinar sobre todas las situaciones que son de interés para nuestra nación", dijo la fiscal.

Al tiempo que insistió: "Entonces le diría yo, señor presidente, reconsidere su venida al Ministerio Público para que podamos tratar todos esos temas de interés para nuestro país. Lo espero, presidente, mañana a las 9, ojalá así sea".