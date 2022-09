¿Cuál es el sentimiento más fuerte que tiene Rubí por Nelson Carreras?

A Rubí Ibarra compartió en una entrevista su "top 3" de los académicos y esto dijo sobre Nelson Carreras

La finalista de "La Academia 20 años", Rubí Ibarra de 20 años y originaria de San Luis Potosí en México, fue abordada en una entrevista en donde se le pidió que mencionara su lista de los tres mejores académicos y habló de Nelson Carreras de esta forma.

"Danos tu top 3 de académicos, que admires más de toda la historia de la academia", solicitó el entrevistador a lo que Rubí contestó:

"Primero Nelson, lo admiro mucho, es a quien yo quiero y respeto mucho porque es una persona que no me dejó sola. Cuando me daban mis crisis de ansiedad, él estaba ahí", contestó Rubí.

"No sé cómo le hacía, pero entraba a los baños y me decía '¿Por qué estás tan triste?'. Él a veces se daba cuenta de mis cosas y yo a él lo admiro muchísimo es una persona muy talentosa, con quien hice clic desde que nos conocimos, dije: él va a ser mi amigo para toda la vida y no me equivoqué" expresó la joven artista.

