Estrella de Ecuador defiende a guatemalteco que invadió la cancha en amistoso

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El percance ocurrió al finalizar el amistoso entre Guatemala y Ecuador.

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El mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo fue protagonista de un gesto que ha recibido múltiples elogios de aficionados guatemaltecos tras el amistoso entre Ecuador y Guatemala, disputado el domingo 8 de junio en Columbus, Ohio.

El incidente ocurrió al finalizar el encuentro, cuando un guatemalteco ingresó a la cancha para tomarse una foto con los protagonistas. Sin embargo, personal de seguridad del estadio, incluidos guardias y policías, lo interceptó y sometió en el suelo, con lo que muchos usuarios de redes han calificado como "fuerza excesiva".

El ecuatoriano trató de intervenir para que no usaran la fuerza. (Foto: El Telégrafo)

Al percatarse de la situación, Caicedo, quien estaba con sus compañeros de selección, se acercó para intervenir y pedir que el procedimiento se realizara con calma. Según imágenes difundidas, el jugador del Chelsea mostró su desacuerdo con la forma en que estaban tratando al guatemalteco.

Moisés Caicedo es jugador del Chelsea. (Foto: AFP)

Tras varios segundos de tensión, las autoridades retiraron al espontáneo y el incidente no pasó a mayores. Aunque no logró evitar que sacaran del campo al guatemalteco, la acción del mediocampista se llevó el aplauso de la comunidad en internet y de periodistas deportivos.

En lo deportivo, Ecuador derrotó 3-0 a Guatemala con goles de Jordy Caicedo, Nilson Angulo y Pervis Estupiñán.

| Un hincha guatemalteco invadió la cancha durante el Guatemala vs Ecuador, la policía estadounidense lo redujo y el futbolista Moi Caicedo se quejó por la forma en la que fue tratado. pic.twitter.com/gVMaAlmRum — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 8, 2026

*Con información de El Telégrafo