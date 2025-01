Estrella de la WWE está desaparecida tras incendio en Los Ángeles

-

Los incendios en Los Ángeles han dejado al menos 16 personas fallecidas desde que se desencadenaron en zonas boscosas.

Los amantes de la lucha libre se encuentran preocupados luego de que se diera a conocer que una de las estrellas legendarias de la WWE se encuentra desaparecida.

Se trata de Melina, quien se integró a la empresa más popular de la lucha libre en Estados Unidos.

La exmodelo no se ha reportado y sigue su búsqueda.

De acuerdo con varios portales noticiosos, la diva no ha respondido las llamadas desde que se iniciaron los incendios en Los Ángeles.

Wrestling promotion, 'A Matter of Pride' raised the alarm, expressing concern & asking anyone with information about her safety to contact



We are all praying for her safety. #WWE #Melina pic.twitter.com/eev9zAYUTA — Wrasslinews (@WrassliNews) January 12, 2025

Sus fans han mostrado su preocupación y tienen la esperanza que pronto pueda responder y se encuentre con bien tras el desastre que ha cobrado la vida de 16 personas, cifras oficiales hasta este 12 de enero.

Situación

Las autoridades estadounidenses advirtieron este 12 de enero que vientos "fuertes y peligrosos" podrían impulsar los incendios forestales a áreas residenciales de Los Ángeles, mientras los bomberos luchan por combatir las llamas.

Al menos 16 personas han muerto a causa de los fuegos que han arrasado la ciudad, dejando comunidades en ruinas y poniendo a prueba el temple de miles de bomberos y millones de residentes de California.

A pesar de los esfuerzos, el incendio de Palisades siguió creciendo, avanzando hacia el este en dirección a la invaluable colección del museo de arte Getty Center y hacia el norte, camino al densamente poblado Valle de San Fernando.

En algunas zonas, el fuego convirtió casas en cenizas y dejó rastros de metal fundido de los carros quemados.